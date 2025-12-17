Însărcinat ministerial ungar la Timişoara: Protecţia comunităţilor minoritare naţionale trebuie menţinută pe agenda politică

Timişoara, miercuri, 17 decembrie 2025 (MTI) - Protecţia comunităţilor minoritare naţionale trebuie menţinută pe agenda de lucru - a declarat marţi, la Timişoara, însărcinatul ministerial pentru politica de vecinătate al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior.

Ferenc Kalmár a subliniat, în cadrul unui eveniment organizat la Cafeneaua Vieţii Publice din Timişoara, că problema protecţiei minorităţilor naţionale nu este o chestiune internă, ci una europeană.

Politicianul creştin-democrat, născut în Braşov, a explicat că demnitatea umană este o parte inseparabilă a identităţii, care include autodeterminarea, precum şi apartenenţa la o comunitate religioasă sau naţională. Protecţia identităţii necesită, prin urmare, recunoaşterea atât a drepturilor individuale, cât şi a celor colective.

Citând mai multe exemple istorice, însărcinatul ministerial a subliniat că identitatea naţională şi cetăţenia nu trebuie neapărat să coincidă.

Ar fi necesar ca fiecare ţară din Europa să considere comunităţile naţionale care trăiesc pe teritoriul ei ca elemente constitutive ale statului – a afirmat Ferenc Kalmár.

Politicianul – care a participat anterior, în calitate de membru al parlamentului, la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, unde s-a ocupat de problemele minorităţilor – a afirmat: în anii 1990, războaiele din fosta Iugoslavie au atras atenţia asupra situaţiei comunităţilor naţionale. În continuare, a fost adoptată Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, iar ulterior Convenţia-cadru europeană pentru protecţia minorităţilor naţionale.

Însărcinatul ministerial a reamintit că Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a adoptat mai multe rapoarte privind protecţia minorităţilor. Printre acestea, el însuşi a redactat în 2014, ca raportor, raportul intitulat Situaţia şi drepturile minorităţilor naţionale în Europa.

Protecţia drepturilor minorităţilor ar putea juca un rol important de stabilizare, şi nu numai în Europa Centrală şi de Est – a afirmat Ferenc Kalmár, citând ca exemple situaţia comunităţilor scoţiene, catalane şi corsicane.

Dintre ţările vecine Ungariei, politicianul a citat Serbia ca un bun exemplu, unde, după aprecierea sa, s-a înregistrat un progres semnificativ în aplicarea drepturilor minorităţilor. El a afirmat: consiliile naţionale, care întreţin instituţii educaţionale şi culturale, printre altele, joacă un rol important în aplicarea drepturilor colective.