Ungaria va putea produce garnituri feroviare pentru Slovenia

Budapesta, marţi, 16 decembrie 2025 (MTI) - Fabrica Ungară de Vagoane (Magyar Vagon) va putea produce garnituri feroviare pentru compania feroviară slovenă, după ce, luni, în capitala ţării vecine, la Ljubljana, a fost semnat contractul - se arată într-un comunicat al companiei remis, luni, agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit caietului de sarcini, compania poate livra în Slovenia cinci garnituri InterCity, fiecare alcătuită din câte patru vagoane. Conform comunicatului, după semnarea contractului, societatea a asumat o garanţie de doi ani, precum şi asigurarea furnizării de piese de schimb care să garanteze o disponibilitate de 95% pe întreaga perioadă de garanţie. Ramele ar putea intra în exploatare în a doua jumătate a anului 2028 -se precizează în document.

Licitaţia de achiziţii publice a Uniunii Europene a fost lansată de divizia de transport de călători a Căilor Ferate slovene. Un avantaj pentru Magyar Vagon în competiţie a fost adaptarea la cerinţele tehnice speciale şi la nevoile companiei contractante. Ludvig László, Director general al Magyar Vagon, consideră obţinerea comenzii deosebit de importantă, deoarece vagoanele IC+ dezvoltate în Ungaria ajung astfel pentru prima dată pe o piaţă externă. Pentru Compania Ungară de Căi Ferate (MÁV) au fost produse anterior 92 de vagoane similare, însă ramele destinate Sloveniei vor fi realizate cu echipamente şi amenajări interioare diferite.

Potrivit site-ului Magyar Vagon, grupul de companii specializat în producţia, reparaţia şi întreţinerea de vehicule feroviare se ocupă, pe lângă vagoane de călători, şi de producţia şi repararea de piese, întreţinere şi dezvoltări tehnice. Anterior, compania a încheiat acorduri cu Grecia pentru 79 de vagoane şi cu Egiptul pentru realizarea a 1350 de vagoane feroviare.

Potrivit comunicatului, societatea a încheiat anul 2023 cu venituri de 44 de miliarde de forinţi (aprox. 114,3 milioane de euro), iar în 2024, cu venituri care au depăşit 46 de miliarde de forinţi (aprox. 119,5 milioane de euro). Între timp, valoarea vânzărilor la export a crescut de la 503 milioane de forinţi (aprox. 1,31 milioane de euro), la 674 milioane de forinţi (aprox. 1,75 milioane de euro), însă după un profit de 50 de milioane de forinţi, în 2023, (aprox. 0,13 milioane de euro), anul trecut compania a înregistrat o pierdere de 8,3 miliarde de forinţi (aprox. 21,6 milioane de euro).