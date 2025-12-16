Péter Szijjártó: Este absolut evident că elita politică europeană nu este interesată de pacea în Ucraina

Budapesta, marţi, 16 decembrie 2025 (MTI) - Toate semnele indică faptul că, în momentul de faţă, elita politică europeană nu este deloc interesată de pacea în Ucraina, aşa că trebuie făcut totul pentru a împiedica subminarea soluţionării diplomatice - a declarat marţi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior.

Potrivit unui comunicat emis de minister, ministrul a afirmat în emisiunea „Ora adevărului” că în prezent predomină deja un fel de „fanatism belicos” în rândul politicienilor liberali europeni de la Bruxelles.

„La reuniunea consiliului miniştrilor de externe al NATO de săptămâna trecută, europenii occidentali, nordici şi baltici au afirmat cu toţii că, chiar dacă se va ajunge la pace, trebuie să ne pregătim pentru o relaţie ostilă pe termen lung cu Rusia. Ieri, la reuniunea miniştrilor de externe ai UE, s-a spus că, chiar dacă se instaurează pacea, trebuie să fim pregătiţi să finanţăm Ucraina (…) cu banii contribuabililor europeni” – a explicat el.

„Acest lucru arată, de asemenea, că elita politică europeană nu este deloc interesată de pace în acest moment. De aceea urmăresc cu îngrijorare evenimentele în care nu americanii şi ruşii negociază între ei, ci europenii încearcă să se amestece în acest proces” – a adăugat el, referindu-se la discuţiile de ieri de la Berlin şi la eşecul eforturilor de pace anterioare.

În continuare, Péter Szijjártó a subliniat: ieri, la Bruxelles, a devenit clar că politicienii Uniunii Europene sunt dispuşi să încalce propriile reguli pentru a conduce continentul spre război.

„Ei au vorbit într-un mod aproape fanatic despre necesitatea de a trimite sume uriaşe de bani Ucrainei din activele ruseşti îngheţate. În prezent se vorbeşte despre intenţia de a trimite 80 de mii de miliarde de forinţi (207,7 de miliarde de euro) Ucrainei, din care 46 de mii de miliarde (119,4 de miliarde de euro) ar fi folosite pentru înarmarea şi întreţinerea armatei ucrainene” – a informat ministrul.

El a subliniat în final că guvernul a desfăşurat cea mai mare acţiune umanitară din istoria Ungariei sprijinind refugiaţii din Ucraina, apoi a menţionat şi faptul că 58% din importurile de gaze naturale şi 44% din importurile de energie electrică ale ţării vecine provin din Ungaria.

„În timp ce europenii se laudă cu cât de mult sprijină Ucraina, Ungaria face cel mai mult pentru ca familiile ucrainene să nu îngheţe de frig, să aibă curent electric şi apă caldă în casele lor” – a subliniat el.