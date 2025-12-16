Ministrul ungar al Energiei: Europa trebuie să investească şi în dezvoltarea reţelelor de gaze naturale şi ţiţei

Budapesta, marţi, 16 decembrie 2025 (MTI) - Pentru siguranţa aprovizionării, şi pe viitor trebuie sprijinite modernizarea şi extinderea capacităţilor infrastructurii pentru combustibili fosili - a subliniat ministrul ungar al Energiei, Csaba Lantos, la reuniunea de luni a Consiliului Energiei, desfăşurată la Bruxelles, potrivit comunicatului remis, marţi, de minister agenţiei ungare de presă MTI.

Consiliul a adoptat, cu abţinerea Ungariei, o abordare generală parţială asupra proiectului de regulament privind instrumentul european de finanţare a reţelelor pentru perioada 2028-2034. Csaba Lantos a apreciat drept o carenţă majoră faptul că proiectul nu oferă posibilitatea sprijinirii infrastructurii pentru combustibili fosili, în condiţiile în care Comisia Europeană se aşteaptă la diversificarea achiziţiilor de gaze naturale – reiese din comunicat.

Ungaria consideră indispensabilă luarea în considerare a realităţilor fizice şi geopolitice, întrucât doar pe acestea se poate baza o politică energetică validă şi raţională. De aceea, Budapesta se aşteaptă la sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru modernizările menite să consolideze siguranţa aprovizionării infrastructurii de hidrocarburi – a subliniat Ministerul Ungar al Energiei (EM).

Din document reiese că miniştrii au discutat pentru prima dată Pachetul European al Reţelelor, publicat recent de Comisia Europeană. Csaba Lantos a declarat că, în ultimii câţiva ani, se observă formarea unui nou „zid al preţurilor la electricitate” de la Gdańsk până la Trieste. Prin urmare, sunt necesare noi măsuri ferme pentru o mai bună integrare a reţelelor de energie electrică. În opinia sa, abordarea de tip „de sus în jos”, propusă pentru planificarea investiţiilor viitoare, ridică îngrijorări legitime. Un cadru coordonat la nivelul Uniunii Europene poate fi unul orientat spre viitor, însă doar dacă permite luarea în considerare a specificului statelor membre şi a priorităţilor lor strategice în domeniul energiei. Ministrul Energiei a reiterat, la final, necesitatea sprijinirii proiectelor de infrastructură pentru hidrocarburi – se mai arată în comunicatul remis de Ministerul Ungar al Energiei.