Budapesta, marţi, 16 decembrie 2025 (MTI) - Datorită eforturilor de dezvoltare militară din ultimul deceniu, flota de tancuri grele a Armatei Ungare este acum completă, deoarece au sosit ultimele tancuri Leopard comandate - a anunţat marţi ministrul apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, în cadrul emisiunii matinale a postului de televiziune de actualităţi M1.

„Anterior aveam douăsprezece tancuri 2A4, iar acum a fost completată flota 2A7 compusă din patruzeci şi patru de unităţi, ceea ce reprezintă o forţă foarte serioasă, impresionantă” – a declarat Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

După cum a spus, echipamentul terestru al armatei a fost complet reînnoit în ultimii patru ani, iar acest lucru se aplică nu numai tancurilor, ci şi elicopterelor şi avioanelor militare.

Noile tancuri reprezintă o forţă serioasă – a spus el. În cele din urmă, tancurile rămân „prădătorii supremi ai câmpurilor de luptă”, iar Ungaria a reuşit să aibă la dispoziţie această capacitate – a adăugat ministrul.

El a subliniat că forţele aeriene ungare au participat pentru a patra oară la misiunea NATO de poliţie aeriană în statele baltice, deoarece aceste ţări nu dispun de avioane de vânătoare. El a subliniat că „aceasta este o sarcină foarte pe muchie”, deoarece avioanele de vânătoare şi bombardament Gripen ungare trebuie să acţioneze împotriva aeronavelor care intră în spaţiul aerian, de obicei aeronave ruseşti, şi s-au achitat de datorie în mod excelent.

Ca urmare, spaţiul aerian ungar este protejat de cei mai experimentaţi piloţi europeni care zboară cu avioane de vânătoare Gripen, ceea ce reprezintă un factor important de securitate – a apreciat ministrul.

El a continuat avertizând că „Europa este în pericol, Europa anticipează, Europa se pregăteşte pentru un mare război”, nu în ultimul rând pentru a distrage atenţia de la „bomba migraţiei”, de la lipsa competitivităţii şi de la faptul că, de ani de zile, susţine cu arme şi bani un război care trebuia să fie încheiat de mult.