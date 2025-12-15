Viktor Orbán: Ungaria nu va trimite nici bani, nici armament Ucrainei şi nu va participa nici la contractarea unui împrumut comunitar, care serveşte scopurilor războiului

Budapesta, luni, 15 decembrie 2025 (MTI) – Cel mai important eveniment al acestei săptămâni va fi summit-ul UE de la Bruxelles. Ne pregătim şi noi de acesta. Corpul Consultativ de Afaceri Comunitare al Parlamentului ungar se va reuni în curând – a informat luni premierul maghiar prin intermediul paginii sale de Facebook.

În postarea sa Viktor Orbán a precizat: miza este simplă – război sau pace.

În formularea şefului statului maghiar: „Niciodată nu am fost atât de aproape de încheierea războiului ruso-ucrainean. Europa se află în pragul unei oportunităţi imense, deoarece războiul pe care noi, europenii, nu reuşim să-l încheiem deja de patru ani, ar putea fi încheiat în curând de către americani. Nu trebuie să facem altceva, decât să-i sprijinim. Dar semnele nu arată în această direcţie”.

El a adăugat că Europa ar continua, ba mai mult, ar extinde războiul: vrea să-l continue pe frontul ruso-ucrainean şi să-l extindă asupra bazei economice de operaţiuni prin confiscarea activelor ruseşti îngheţate – măsură care echivalează cu o declaraţie făţişă de război, la care Rusia va riposta.

„Nu avem niciun motiv să reformulăm poziţia Ungariei. Războiul nu poate fi deznodat pe front. Iar dacă nu poate fi deznodat pe front, atunci trebuie procedat în maniera în care o face preşedintele Trump: (trebuie) să negociem” – scrie Viktor Orbán.

Prin urmare, Ungaria nu este de acord cu confiscarea activelor ruseşti îngheţate şi nu va trimite nici bani, nici armament Ucrainei; în plus, nu va participa nici la contractarea unui împrumut comunitar, care serveşte scopurilor războiului.

„Cuplaţi-vă centurile de siguranţă, săptămâna aceasta ne aşteptăm la turbulenţe!” – a punctat prim-ministrul maghiar.