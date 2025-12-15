Ungaria va organiza Campionatul Mondial de Handbal Feminin din anul 2027

Budapesta, luni, 15 decembrie 2025 (MTI) - Duminică, în ultima zi a Campionatului Mondial de Handbal Feminin organizat împreună de Olanda şi Germania, preşedintele Federaţiei Maghiare de Handbal, Ferenc Ilyés, şi vicepreşedinta acesteia, Katalin Pálinger, au preluat steagul campionatului mondial de la Federaţia Internaţională de Handbal (IHF), fiindcă Ungaria va găzdui următorul turneu feminin din anul 2027.

„Suntem mândri că Ungaria va fi unica organizatoare a Campionatului Mondial Feminin, deoarece acest model de organizare devine astăzi din ce în ce mai rar în handbal. Faptul reprezintă un motiv de mândrie, dar şi o provocare pentru noi. După candidatura de succes din anul 2020, Federaţia Maghiară de Handbal a început să colaboreze cu Agenţia Naţională de Organizare a Evenimentelor (NRÜ) în vederea concretizării proiectului” – a precizat Ferenc Ilyés la Rotterdam. „În dosarul de candidatură depus, au figurat pe lângă Budapesta şi câteva oraşe din provincie ca locaţii de desfăşurare a Campionatului Mondial, dar vom lua în considerare atât experienţele Campionatului Mondial Masculin din ianuarie, cât şi ale acestui Campionat Mondial Feminin de la sfârşitul anului. Prin urmare, în ceea ce priveşte elaborarea programului competiţiei, avem în vedere mai multe arene. Din acest motiv, alături de colegii mei şi de personalul NRÜ, m-am consultat cu organizatorii germani şi olandezi, respectiv cu IHF, pentru a putea afla experienţe cât mai diverse în organizare.

Liderul federaţiei maghiare a explicat că mai multe arene adecvate turneului sunt deja pregătite să primească echipele; aşadar, au alternative din ce să aleagă. Obiectivul organizatorilor este elaborarea celui mai potrivit format atât pentru reprezentativele naţionale, cât şi pentru suporteri, dar este cert că faza finală a Campionatului Mondial din 2027 va avea loc la Budapesta.

Ferenc Ilyés a adăugat că unul dintre factorii cheie ai succesului Campionatului Mondial va fi evoluţia selecţionatei maghiare, dar nu îşi face griji în această privinţă:

„Cu ocazia celor trei Campionate Mondiale de Handbal Feminin organizate până acum în Ungaria, am câştigat o medalie de aur şi două de argint; dar, bineînţeles, nu vrem să punem echipa actuală sub o asemenea presiune, deşi se numără printre cele mai bune din lume, fiind medaliată cu bronz la Campionatele Europene, respectiv clasată pe locul al şaselea la Jocurile Olimpice şi pe locul al şaptelea la Campionatele Mondiale.”

Cea de-a 28-a ediţie a Campionatului Mondial Feminin va avea loc peste doi ani, între 30 noiembrie şi 19 decembrie. Modificarea faţă de turneul încheiat recent va fi că, pentru a stabili echipele participante la calificările pentru Jocurile Olimpice, vor avea loc şi baraje pentru locurile 5-8. Potrivit informaţiilor furnizate de federaţia maghiară, vânzarea biletelor pentru eveniment va începe în a doua jumătate a anului 2026.