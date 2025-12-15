Ungaria a chemat în judecată Curtea Europeană de Justiţie din pricina amenzii legate de problema migraţiei

Budapesta, luni, 15 decembrie 2025 (MTI) – Luni dimineaţă, Ungaria a înaintat o acţiune împotriva Curţii Europene de Justiţie, atacând sentinţa prin care forul judecătoresc european a sancţionat Ungaria pentru politica sa referitoare la migraţie – a anunţat luni la Budapesta, Bence Tuzson, ministrul maghiar al justiţiei.

El a informat că Ungaria a chemat în judecată Curtea Europeană de Justiţie tocmai în faţa Curţii Europene de Justiţie. Ministrul a menţionat că un asemenea demers este fără precedent în istoria Uniunii Europene.

Bence Tuzson a reamintit că, în 2020, a fost pronunţată o sentinţă prin care Ungaria a fost sancţionată pentru instituirea zonelor de tranzit de-a lungul frontierei sale, unde imigranţii ilegali sosiţi în ţară trebuiau să aştepte. Ungaria a amendat ulterior această reglementare, stipulând că persoanele care voiau să intre în ţară trebuiau să depună o cerere preliminară la ambasada Ungariei într-una dintre ţările vecine.

Aceste reglementări au fost atacate pentru a determina Ungaria să îşi schimbe politica în materie de migraţie, iar Comisia Europeană a solicitat Curţii Europene de Justiţie să aplice Ungariei o amendă pecuniară – a relatat ministrul.

La finele procesului, Ungaria a fost amendată cu o sumă fără precedent în istoria UE: trebuie să plătească 1 milion de euro pe zi şi o sumă forfetară de 200 de milioane de euro. Aceste sume sunt deduse din fondurile alocate Ungariei din bugetul Uniunii Europene – a precizat el.

Ministrul a mai relatat următoarele: Comisia Europeană ar fi solicitat Ungariei o sumă mult mai mică, dar instanţa a stabilit o sumă forfetară de 29 de ori mai mare şi un cuantum zilnic al amenzii de 61 de ori mai mare faţă de propunerea Comisiei.

Având în vedere că sentinţa judecătorească este definitivă şi irevocabilă, Ungaria nu o poate ataca, ci a pornit o acţiune în despăgubire. Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene prevede că în situaţia în care o instituţie europeană provoacă prejudicii unui anumit stat membru, aceasta este obligată să le compenseze – a punctat el.

În continuare a adăugat: Curtea Europeană de Justiţie nu a respectat mai multe norme şi nu a aplicat mai multe principii pe care ar fi trebuit să le ia în considerare la formularea sentinţei sale; iar astfel, a încălcat drepturile Ungariei. Aşadar, Ungaria poate înainta o acţiune în despăgubire împotriva Curţii cu scopul de a solicita ca majoritatea amenzilor stabilite să fie achitate Uniunii Europene de către forul judecătoresc şi nu de către Ungaria – a relevat el.

Conform spuselor ministrului, dreptul la un proces echitabil este garantat la nivelul principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. În consecinţă, dacă instanţa intenţiona să stabilească – în decursul procesului – multiplul sumei propuse ca amendă, trebuia să fi informat părţile în proces, astfel încât acestea să se poată pregăti pentru măsura respectivă.

În plus, Curtea trebuia să fi stabilit cuantumul amenzii în funcţie de propunerea Comisiei – a arătat el.

Bence Tuzson a mai explicat că instanţa nu şi-a îndeplinit nici obligaţia motivării sentinţei, fiindcă nu a justificat cuantumul atât de mare al amenzilor aplicate Ungariei. Căci stabilind aceste sume fără precedent, instanţa a violat şi principiul egalităţii statelor membre, întrucât a aplicat o amendă multiplă faţă de suma stabilită de obicei în astfel de cazuri altor state membre cu PIB-uri chiar mai mari – a accentuat el.

Curtea a încălcat totodată şi principiile securităţii juridice, a previzibilităţii şi a transparenţei – a adăugat el.

Ministrul a scos în evidenţă că cele enumerate demonstrează că de fapt nu este vorba de o chestiune juridică, ci decizia Curţii Europene de Justiţie este motivată ideologic şi politic.

Bruxellesul doreşte ca Ungaria să accepte imigranţii ilegali, dar „noi, Guvernul, nu putem permite acest lucru şi nici nu îl vom permite, motiv pentru care am înaintat acţiunea” – a conchis ministrul.