O biserică reformată construită cu sprijinul statului maghiar a fost inaugurată în judeţul Satu-Mare

Budapesta, luni, 15 decembrie 2025 (MTI) – Noua biserică reformată din comuna Hodod, judeţul Satu-Mare, construită cu sprijinul financiar al guvernului maghiar a fost inaugurată astăzi; iar acest fapt este deosebit de important acum, când rolul Europei ca bastion al civilizaţiei iudeo-creştine a fost subminat în mare măsură – a afirmat luni, la faţa locului, Levente Magyar, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului Ministerului Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, cu ocazia ceremoniei de inaugurare a noii biserici reformate din regiunea Partium, ministrul adjunct a relatat că a fost o experienţă extrem de specială să participe la acest eveniment, care a devenit posibil mulţumită muncii a numeroşi oameni şi a eforturilor întregii naţiuni maghiare. A accentuat că, deşi au trecut doar doi ani de la aşezarea pietrei de temelie, şi clopotele au fost deja mutate din vechea biserică, fapt ce exprimă în mod clar continuitatea istorică dintre trecut şi viitor. După multe încercări, construcţia a început în cele din urmă în 2023, în localitatea din judeţul Satu-Mare, după ce biserica anterioară, ridicată în perioada Dinastiei Árpádiene a devenit inutilizabilă din cauza unor alunecări de teren.

În formularea sa: „Acest clopot este vechi de aproape 400 de ani, fiind turnat în anii 1600, în perioada de glorie a Reformei maghiare; şi sperăm că va deservi cu succes aceeaşi comunitate pe care a deservit-o anterior timp de secole, mutându-se – din biserica ce a găzduit comunitatea de-a lungul veacurilor – în noua biserică, unde sperăm că va continua să-şi îndeplinească rolul în secolele următoare”.

Levente Magyar a relevat că guvernul maghiar nu ar fi putut să se implice în această cauză, dacă nu ar fi existat reprezentanţi ai comunităţii locale dispuşi să depună eforturi în acest scop. „Să nu uităm cât de mulţi oameni au contribuit aici, la nivel local, într-o măsură mai mică sau mai mare la atingerea acestui rezultat comun” – a spus el.

„Ceea ce conferă acestei biserici semnificaţia sa supremă este faptul că suntem adepţii lui Isus Cristos; iar zidurile de piatră construite de oameni se pot crăpa, cum s-a întâmplat şi în cazul vechii biserici, dar temelia solidă a încrederii noastre în providenţa divină nu va crăpa niciodată” – a punctat el. „Nici alunecările de teren, nici războiul, nici criza, nici politica, nici vreo ameninţare existenţială, nici măcar moartea însăşi nu pot clătina credinţa noastră, care a creat această biserică” – a continuat secretarul de stat. „Al doilea mesaj important este cel al perseverenţei. Precum am menţionat deja pe scurt, o biserică a fost construită acum aproape o mie de ani, aceasta fiind distrusă ulterior ca urmare a vicisitudinilor lumeşti; dar mai târziu a fost construită o altă biserică; iar acest fapt exprimă mai puternic decât orice altceva voinţa de a trăi, vitalitatea şi perseverenţa care caracterizează comunitatea locală şi întreaga noastră comunitate naţională” – a adăugat el.

Levente Magyar a subliniat totodată că Europa a fost multă vreme cel mai puternic bastion al civilizaţiei iudeo-creştine, dar rolul continentului în această privinţă a fost subminat în mare măsură în ultimele decenii. A conchis spunând următoarele: „Din această cauză, dobândesc apreciere deosebită acele naţiuni, acei lideri politici şi acele guverne, respectiv acele comunităţi, care consideră totuşi un lucru important să rămână fidele acestor rădăcini şi – prin construirea unei noi biserici, adoptarea unei măsuri sau luarea unei poziţii în favoarea trecutului nostru, a moştenirii noastre şi a creştinismului nostru – le apără, le fortifică pe acestea.”