Viktor Orbán: atingerea activelor ruseşti îngheţate echivalează cu o declaraţie de război

Budapesta, sâmbătă, 13 decembrie 2025 (MTI) - Atingerea activelor ruseşti îngheţate echivalează cu o declaraţie de război - a afirmat premierul ungar Viktor Orbán, preşedintele partidului de guvernământ Fidesz, la mitingul anti-război organizat sâmbătă la Mohács de către Cercurile Civice Digitale.

Prim-ministrul a precizat că nu a mai întâlnit niciodată un caz în care confiscarea a 200-300 de miliarde de euro să nu fi provocat vreo ripostă din partea ţării afectate. El a adăugat: planurile de utilizare – cu ocolirea Ungariei – a activelor ruseşti îngheţate, arată că „iluzia conform căreia domnia legii prevalează la Bruxelles s-a destrămat”. Ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană echivalează cu nesocotirea actelor sale fondatoare şi renunţarea la acestea – a opinat el.

Viktor Orbán a relevat că liderii europeni şi-au păcălit proprii cetăţeni ani de zile spunându-le că sprijinirea Ucrainei şi a războiului dus în cea ţară nu îi va costa în final niciun ban, dar acum ar trebui să mărturisească faptul că nu se va întâmpla astfel şi că generaţii întregi vor trebui să suporte costurile.

Se va isca un scandal imens în toată Europa, iar cei care au luat poziţie în favoarea războiului, vor cădea cu toţii. Însă în acest caz, vor scăpa chiar ieftin, căci de fapt şi-au atras propriile naţiuni într-o asemenea aventură – a afirmat el.

Referindu-se la rezervele valutare din străinătate, şeful guvernului maghiar a accentuat că practica uzuală pe timp de pace este ca fiecare stat să deţină astfel de rezerve; dar pentru a ţine în secret momentul declanşării atacului asupra Ucrainei, ruşii nu şi-au repatriat rezervele depozitate în mare parte – în valoare de aproximativ 200 de miliarde de euro – în UE.

Confiscarea acestora – a punctat el – ar submina principiul fundamental al întregului sistem financiar internaţional, şi anume: că există anumite instituţii financiare speciale, care pot derula asemenea tranzacţii.

Nici măcar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, rezervele valutare ale Germaniei nu au fost sechestrate – a remarcat premierul ungar, adăugând că în urma unei astfel de măsuri, alte ţări, cum ar fi statele arabe, ar putea decide să nu-şi mai depoziteze rezervele valutare în euro în viitor.

În plus, el a menţionat că ruşii vor intenta un proces în această chestiune pe care îl şi vor câştiga; caz în care „cineva va trebui să restituie banii respectivi”; ceea ce, datorită rezidenţei băncii care păstrează cea mai mare parte a rezervelor valutare ale Rusiei, „ar putea duce la prăbuşirea economiei belgiene”. Din aceste motive, premierul belgian simte că un pericol imediat ameninţă economia naţională a propriei sale ţări. Eu nu mai găsesc expresii atât de dure la adresa Uniunii Europene şi referitor la această intenţie, ca cele pe care le foloseşte însuşi prim-ministrul belgian – a afirmat Viktor Orbán.

Şeful guvernului maghiar a mai relatat că una dintre problemele centrale atinse în decursul negocierilor ruso-americane a fost tocmai soarta acestor bani; iar părţile au şi căzut de acord în privinţa lor, „europenii fiind lăsaţi pe dinafară şi referitor la această chestiune”. El a adăugat că, în calitate de titulari ai acestor fonduri, ruşii pot încheia acorduri legale în privinţa lor, dar europenii nu. Prin urmare, toate aceste demersuri au creat un conflict de interese extrem de complicat.