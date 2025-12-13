Timp de o săptămână, poliţia ungară va efectua controale mai frecvente pe drumurile publice

Budapesta, sâmbătă, 13 decembrie 2025 (MTI) - În perioada dintre 15 şi 21 decembrie, se vor efectua controale mai frecvente pe drumurile publice - a anunţat Serviciul de Comunicare al Inspectoratului General al Poliţiei maghiare pe site-ul police.hu.

Conform comunicatului, pe baza programului anual de controale adoptat de către ROADPOL Operational Group (Grupul Operaţional al Reţelei Europene de Poliţie Rutieră), echipajele vor efectua controale rutiere pe întreg teritoriul Ungariei în vederea depistării conducătorilor auto aflaţi sub influenţa alcoolului sau a substanţelor psihoactive.

Obiectivul organelor de ordine este îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei rutiere şi prevenirea accidentelelor – scrie Inspectoratului General al Poliţiei maghiare.