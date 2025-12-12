UDMR lansează un program menit să încurajeze maghiarii emigraţi din Transilvania să se întoarcă acasă

Târgu Mureş/Bucureşti, vineri, 12 decembrie 2025 (MTI) – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) lansează un program pe termen lung intitulat "Transilvania te aşteaptă acasă", menit să încurajeze maghiarii care au emigrat din Transilvania să se stabilească din nou aici. Programul doreşte să ofere, în primul rând, asistenţă practică maghiarilor care trăiesc în străinătate pentru a se (putea) întoarce acasă – au anunţat liderii uniunii cu ocazia conferinţei de presă organizate vineri, la aeroportul internaţional din Târgu Mureş.

Preşedintele Hunor Kelemen, a precizat: UMDR adresează familiilor – care au emigrat în condiţiile incertitudinii din anii 1990 şi în perioada care a urmat, iar ulterior s-au stabilit în străinătate – mesajul că uniunea îi consideră în continuare membri ai comunităţii maghiare din Transilvania şi îi aşteaptă să se întoarcă acasă.

El a explicat: organizaţia lansează un îndemn adresat familiilor maghiare, care au emigrat, să se întoarcă acasă, dar nu îi zoreşte. Motivul îndemnului sunt numeroasele schimbări care au avut loc în Transilvania ultimii ani, sau chiar decenii: s-a dezvoltat infrastructura, s-au îmbunătăţit serviciile, perspectivele economice sunt bune, iar regiunea este un loc sigur.

„Am avut norocul să întâlnesc tineri de la comuna harghiteană Sândominic până la Satu Mare şi de la Carei până la Braşov, care au trăit în străinătate câţiva ani; iar ulterior, s-au întors acasă şi-au întemeiat familii aici. Cu toţii au accentuat faptul că aspectele materiale ale vieţii sunt importante, dar există ceva mult mai important decât ele, şi anume: dorinţa lor de a-şi creşte copiii acasă. Din acest motiv, lansăm programul menit să încurajeze oamenii să se întoarcă acasă; căci, în plus, noi socotim că Ardealul va fi un loc bun şi un loc sigur în următoarele decenii, respectiv prevedem o traiectorie foarte probabilă a dezvoltării în cazul ei” – a dezvoltat ideea preşedintele UDMR.

Pentru a înţelege nevoile şi temerile legate de restabilirea în Transilvania, precum şi pentru a putea oferi o asistenţă cât mai eficientă, UDMR solicită celor interesaţi să completeze formularul de consultare accesabil pe site-ul de internet Erdelyhazavar.ro, lansat în acest scop.

Iniţiatorul programului de repatriere, Árpád Antal – primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi preşedintele Consiliului Naţional al Aleşilor Locali ai UDMR – a relatat: conform experienţelor liderilor uniunii, transilvănenilor care trăiesc în străinătate nu sprijinul financiar necesar întoarcerii acasă le lipseşte în primul rând, ci îndrumarea necesară orientării în „labirintul birocraţiei româneşti”.

„Incapacitatea de funcţionare în condiţii normale, de care dau dovadă instituţiile ţării, aproape că ne alungă din România. Şi din această cauză, este important să fie cât se poate de clar pentru toată lumea că Transilvania îi aşteaptă pe toţi să se reîntoarcă acasă şi, bineînţeles, această afirmaţie trebuie să devină baza elaborării diferitelor politici publice. La nivelul unui oraş (sau municipiu), acest fapt ar putea însemna alocarea cu titlu gratuit a unor terenuri celor care se restabilesc acolo, combinată cu sprijinirea lor prin elaborarea gratuită a proiectelor pentru case, dacă vor să construiască. Am dat exemple care funcţionează la Sfântu Gheorghe. Dar alte localităţi servesc ca exemple foarte bune pentru subvenţionarea chiriilor. Colectăm toate practicile bune şi le transmitem între noi, încercând să creăm un sistem cât mai unitar de la Satu Mare la Sfântu Gheorghe, de la Miercurea Ciuc şi prin Târgu Mureş până la Cluj, astfel încât să-i determinăm pe cei care trăiesc în străinătate să se restabilească acasă” – a oferit diverse detalii preşedintele Consiliului Naţional al Aleşilor Locali.

El a adăugat că UDMR lansează totodată un program pentru a ajuta copiii de vârstă şcolară să recupereze handicapul manifestat în privinţa învăţării limbii române; dar poate oferi asistenţă şi în privinţa învingerii dificultăţilor legate de recunoaşterea diplomelor de studii obţinute în străinătate.

Liderii UDMR au precizat că au ales Aeroportul Internaţional Transilvania din Târgu Mureş pentru a anunţa programul de repatriere; deoarece aerogara, care a cunoscut recent dezvoltări semnificative, va deveni – mulţumită noilor zboruri care vor fi introduse începând din luna martie – una dintre porţile importante ale traficului internaţional (de persoane) din Transilvania şi va oferi nu numai posibilitatea plecării, ci şi pe cea a (re)întorcerii.

În cadrul conferinţei de presă s-a afirmat că populaţia de etnie maghiară din România a scăzut cu aproximativ 700000 de suflete în ultimii 35 de ani; dar experienţa arată deja că numărul persoanelor care vor emigreze nu depăşeşte numărul celora care doresc să se reîntoarcă – motiv pentru care UDMR consideră importantă asistarea repatrierii.