Sistemul de Obligaţii privind Eficienţa Energetică a impulsionat modernizarea energetică a clădirilor aflate în proprietatea populaţiei

Budapesta, vineri, 12 decembrie 2025 (MTI) - Oportunităţile oferite de transpunerea în legislaţia maghiară a prevederilor comunitare incluse în Sistemul de Obligaţii privind Eficienţa Energetică (Energy Efficiency Obligation Scheme - EEOS/EKR) a impulsionat modernizarea energetică a clădirilor aflate în proprietatea populaţiei. Conform datelor recente furnizate de producătorii maghiari de materiale de construcţie: în a doua jumătate a anului 2025, 53000 de clădiri rezidenţiale ar putea beneficia de izolarea gratuită, exterioară a planşeurilor podurilor; ceea ce ar însemna izolarea termică a unei suprafeţe de peste 5,8 milioane de metri pătraţi - a informat, vineri, Uniunea Profesională Maghiară a Antreprenorilor în Construcţii (ÉVOSZ) agenţia maghiară de presă MTI.

Uniunea a relevat că investiţia va contribui şi la reducerea pe termen lung a cererii de resurse energie a Ungariei, stimulând totodată şi economia maghiară prin impulsionarea industriei construcţiilor.

ÉVOSZ a arătat că, pe baza datelor disponibile, eficientizările energetice ale clădirilor – finalizate în anul 2025 – înseamnă o economie certificată de energie de aproximativ 2,65 milioane de gigajouli (GJ) şi echivalează cu economisirea a aproximativ 80 de milioane de metri cubi de gaze naturale. Această cantitate reprezintă consumul anual de gaze naturale al mai multor mii de gospodării, ceea ce reduce cererea de resurse de energie a Ungariei şi vulnerabilitatea sa faţă de importuri.

Organizaţia antreprenorilor în construcţii a menţionat şi faptul că – pe lângă izolarea gratuită, exterioară a planşeurilor podurilor – compania multinaţională cu capital privat maghiar Masterplast a lansat în luna septembrie Programul „Polistiren Expandat”, care oferă o eficientizare energetică mai complexă, deoarece include deopotrivă izolarea termică a podurilor şi a faţadelor clădirilor. În cadrul iniţiativei, care presupune furnizarea materialului izolator cu titlu gratuit solicitanţilor de către producător, au fost înregistrate deja 12000 de înscrieri, începând din septembrie. Această situaţie semnalează existenţa unei cereri masive din partea populaţiei în ceea ce priveşte soluţiile mai cuprinzătoare de eficientizare energetică.

Pe baza rezultatelor din anul 2025, ÉVOSZ se aşteaptă ca ritmul modernizărilor întreprinse în favoarea populaţiei să rămână alert şi în 2026, ceea ce ar însemna creşterea eficienţei energetice a peste 100000 de clădiri rezidenţiale în primii doi ani ai aplicării noii reglementări EEOS/EKR (adică în acest an şi în anul viitor).

Comunicatul îl citează pe Dávid Tibor, preşedintele Secţiei Producătorilor Maghiari de Materiale de Construcţii din cadrul ÉVOSZ şi directorul general al companiei Masterplast, care a afirmat că prin eficientizarea completă a fondului de clădiri din Ungaria s-ar putea realiza cu uşurinţă economii anuale de chiar şi 1 miliard de metri cubi de gaze naturale, motiv pentru care uniunea profesională recomandă menţinerea pe termen lung a cotelor EEOS/EKR mai stricte.