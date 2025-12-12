Politician ungar: Bisericile educă în prezent 270 000 de copii în Ungaria

Miklós Soltész a adăugat: acest număr este multiplul cifrei de acum treizeci şi cinci de ani şi mai mult decât dublu faţă de cea din 2010. În opinia sa, există o „putere enormă” în activitatea bisericilor, care modelează în mare măsură societatea.
În discursul său de salut, primarul János Szaniszló (Fidesz-KDNP) a spus că oricine, indiferent din ce condiţii grele provine, cu suficientă atenţie şi educaţie, cu o instruire adecvată poate deveni un membru util al societăţii. El consideră că grădiniţa renovată din Szendrő, care a fost predată vineri, este un bun exemplu în acest sens.
Grădiniţa catolică a satului situat în valea râului Bódva, a fost sfinţită de arhiepiscopul de Eger, Csaba Ternyák.