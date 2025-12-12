Politician ungar: Bisericile educă în prezent 270 000 de copii în Ungaria

Szendrő, vineri, 12 decembrie 2025 (MTI) - Începând cu acest an şcolar, bisericile din Ungaria educă 270 000 de copii şi tineri, de la grădiniţă până la liceu - a declarat Miklós Soltész, secretar de stat responsabil pentru relaţiile cu biserici şi naţionalităţi, la ceremonia de binecuvântare care a avut loc vineri la Szendrő (judeţul Borsod-Abaúj-Zemplén), în cadrul ceremoniei de predare a grădiniţei romano-catolice renovate "Sfânta Clara din Assisi".

Miklós Soltész a adăugat: acest număr este multiplul cifrei de acum treizeci şi cinci de ani şi mai mult decât dublu faţă de cea din 2010. În opinia sa, există o „putere enormă” în activitatea bisericilor, care modelează în mare măsură societatea.

În discursul său de salut, primarul János Szaniszló (Fidesz-KDNP) a spus că oricine, indiferent din ce condiţii grele provine, cu suficientă atenţie şi educaţie, cu o instruire adecvată poate deveni un membru util al societăţii. El consideră că grădiniţa renovată din Szendrő, care a fost predată vineri, este un bun exemplu în acest sens.

Grădiniţa catolică a satului situat în valea râului Bódva, a fost sfinţită de arhiepiscopul de Eger, Csaba Ternyák.