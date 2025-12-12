Péter Szijjártó: Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război

Budapesta, vineri, 12 decembrie 2025 (MTI) - Declaraţia recentă a secretarului general al NATO este un semn clar că, la Bruxelles, toată lumea se opune eforturilor de pace ale preşedintelui american Donald Trump, motiv pentru care guvernul ungar îi solicită lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război - a scris vineri Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, pe pagina sa de socializare.

În postarea sa recentă, ministrul a scris: „dacă cineva mai avea încă îndoieli cu privire la faptul că toată lumea de la Bruxelles şi-a pierdut mintea lucidă, atunci s-a putut convinge definitiv despre acest lucru ieri, după discursul secretarului general al NATO la Berlin”.

„Mark Rutte a făcut nişte afirmaţii riscante spunând că noi suntem următoarele ţinte ale ruşilor care, în cinci ani, ar putea fi gata să atace NATO, şi că securitatea Ucrainei este securitatea noastră” – a evocat ministrul.

„Secretarul general al NATO nu a făcut asemenea declaraţii exagerate până acum, dar schimbarea sa de opinie arată clar că toată lumea de la Bruxelles se opune eforturilor de pace ale lui Donald Trump. Cu această declaraţie, secretarul general al NATO a înjunghiat în spate, practic, negocierile de pace” – a subliniat el.

Péter Szijjártó a precizat: Ungaria, în calitate de membră al Alianţei Nord-Atlantice, respinge cuvintele secretarului general. „Securitatea ţărilor europene nu este garantată de Ucraina, ci de NATO însăşi! Ucraina luptă pentru ea însăşi, nu pentru noi” – a spus el.

„Aceste declaraţii provocatoare sunt iresponsabile şi periculoase! Îi solicităm lui Mark Rutte să înceteze să alimenteze tensiunile de război!!!” – a subliniat ministrul.