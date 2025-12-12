2025 va fi un nou an record al turismului maghiar

Budapesta, vineri, 12 decembrie 2025 (MTI) - Recordul atins în turism în 2024, în ceea ce priveşte numărul oaspeţilor înregistraţi în unităţile de cazare, a fost egalat deja în primele 11 luni ale acestui an. Mai precis, în data de 2 decembrie, numărul de 18 226 413 oaspeţi a fost deja superior cifrei record înregistrate în întregul an precedent - a informat Societatea pe Acţiuni Nonprofit de tip închis Visit Hungary agenţia maghiară de presă MTI.

Conform companiei Visit Hungary, interesul manifestat în privinţa locaţiilor din Ungaria va fi deosebit de puternic până la sfârşitul anului – în perioada de Crăciun şi de Revelion, considerată în mod tradiţional excepţională pentru turism. Astfel, anul 2025 va fi o nouă poveste de succes în istoria turismului maghiar.

Informarea precizează că afluenţa de vizitatori între ianuarie şi primele zile ale lunii decembrie a acestui an a depăşit cu 7% nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent. Încasările unităţilor de cazare au devansat cu 12% cifra înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar cifra de afaceri a unităţilor de alimentaţie publică a fost cu 9% mai mare.

Distribuţia oaspeţilor a fost uniformă la nivel naţional, turiştii străini şi cei maghiari sosind în proporţii egale. Un procent de 38% dintre oaspeţi au ales capitala, Budapesta; iar zona Lacului Balaton şi-a păstrat poziţia de lideră între destinaţiile din provincie, oferind programe atractive în toate anotimpurile – a relatat compania.

Creşterea neîntreruptă a numărul de vizitatori arată în mod clar că dezvoltările întreprinse de societate în cunoştinţă de cauză, combinate cu campaniile sale bazate pe date şi axate pe experienţele oferite se concretizează prin rezultate palpabile şi sporesc gradul de atractivitate al Ungariei – scrie compania subsidiară Agenţiei Maghiare de Turism.

Turismul rămâne sectorul cu cea mai dinamică dezvoltare din Ungaria, îmbunătăţind în mod constant performanţele economice ale ţării datorită calităţii ridicate a serviciilor şi experienţelor autentice oferite – a adăugat societatea.