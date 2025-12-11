Péter Szijjártó: Janus Henderson îşi înfiinţează în Ungaria cel mai mare centru al său din Uniunea Europeană

Budapesta, joi, 11 decembrie 2025 (MTI) - Janus Henderson, unul dintre cei mai importanţi administratori de active din lume, îşi va înfiinţa la Budapesta cel mai mare centru din Uniunea Europeană şi totodată primul din regiune, creând 400 de noi locuri de muncă ce necesită înaltă calificare - a anunţat, joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului MAE ungar.

La anunţarea investiţiei companiei Janus Henderson, ministrul a declarat că firma cu capital britanic va înfiinţa în capitala Ungariei un centru de servicii de afaceri cu atribuţii globale, generând 400 de noi locuri de muncă pentru specialişti cu înaltă calificare.

În discursul său, politicianul a subliniat că acesta va fi cel mai mare centru al companiei din Uniunea Europeană şi, în acelaşi timp, primul din Europa Centrală şi de Est, care va deveni totodată al treilea ca mărime la nivel mondial.

Şeful diplomaţiei ungare a mai atras atenţia că Janus Henderson va lansa şi un program de formare în valoare de 1,6 miliarde de forinţi (615,09 milioane euro), pentru care Guvernul ungar va acorda un sprijin de 620 de milioane de forinţi (237,2 milioane euro), contribuind astfel la dezvoltarea forţei de muncă din Ungaria.

Ministrul a evidenţiat, de asemenea, că firma are zeci de milioane de clienţi la nivel global, iar valoarea activelor administrate de aceasta este dublul produsului intern brut al Ungariei. Totodată, a menţionat că o investiţie similară a fost anunţată în Ungaria în urmă cu opt ani, când un alt important administrator global de active a decis să se stabilească în Ungaria.

Péter Szijjártó a salutat faptul că anul 2025 a devenit al treilea cel mai de succes an din istoria economică a Ungariei din perspectiva atragerii investiţiilor, înregistrându-se şi în acest an numeroase recorduri. Printre acestea, a menţionat că niciodată până acum nu au sosit în Ungaria, într-un singur an, atâtea investiţii din Statele Unite ale Americii ca în prezent.