Péter Szijjártó despre noua strategie americană de securitate naţională: o revoluţie patriotică se desfăşoară în lume

Budapesta, joi, 11 decembrie 2025 (MTI) - O amplă revoluţie patriotică se desfăşoară în lume, iar aceasta are succes şi pentru că Statele Unite sunt conduse de un preşedinte patriot, fapt reflectat şi în noua strategie americană de securitate naţională - a declarat, joi, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a subliniat, răspunzând unei întrebări adresate la conferinţa de presă comună cu omologul său azer, referitoare la noua strategie americană de securitate naţională, că fiecare stat are dreptul suveran de a adopta un astfel de document, care reflectă întotdeauna propria perspectivă.

„Nu doresc să comentez ce cred americanii despre lume, pentru că nu sunt american; americanii decid cum văd ei lumea. Eu privesc lumea întotdeauna prin perspectiva Ungariei” – a afirmat şeful diplomaţiei ungare.

„Liberalii mă critică permanent pentru asta, deoarece liberalii tind sau sunt obişnuiţi să se alinieze mereu cu cineva, să se ataşeze de cineva” – a adăugat politicianul.

„Consider că situaţia este mai simplă de atât: fiecare are dreptul suveran să vadă lumea aşa cum doreşte şi să o privească prin propriile lentile. Şi noi procedăm la fel” – a subliniat Péter Szijjártó.

Acesta a explicat apoi că în prezent se desfăşoară o amplă revoluţie patriotică în lume, bazată pe faptul că „ne-am săturat de nebunia mainstream-ului liberal, de politica liberală pro-război, pro-migraţie şi pro-gen, şi dorim să ne păstrăm valorile naţionale, patrimoniul naţional, istoria noastră; suntem mândri de ceea ce suntem”.

„Suntem mândri că suntem creştini, iar această mare revoluţie patriotică este în desfăşurare. Iar această mare revoluţie patriotică este vizibilă şi de succes pentru că cea mai importantă superputere a lumii nu este condusă de un preşedinte liberal, ci de un preşedinte patriot” – a afirmat ministrul.

„Nimeni în Europa, nici măcar un singur organ de presă occidental, nu a avut vreo problemă cu faptul că administraţia Biden intervenea zilnic cu bani, presiuni politice şi şantaj în procesele politice europene. Niciun jurnalist din Europa Occidentală nu m-a întrebat, pe durata mandatului administraţiei Biden, ce părere am despre modul în care americanii intervin în politicile europene. Prin urmare, pot spune că, după toate acestea, formularea unei astfel de întrebări nu este oportună acum” – a declarat Péter Szijjártó.