În Ungaria, în noiembrie, au continuat să scadă chiriile

Budapesta, joi, 11 decembrie 2025 (MTI) - În Ungaria, scăderea chiriilor a continuat în luna noiembrie, potrivit indicelui KSH-ingatlan.com; la nivel naţional şi în Budapesta tarifele de închiriere s-au redus cu 0,8% faţă de octombrie, aceasta fiind a treia lună consecutivă în care ambele pieţe consemnează o diminuare în comparaţie lunară - se arată în comunicatul remis, joi, de ingatlan.com agenţiei ungare de presă MTI.

Potrivit documentului, chiriile au crescut faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut: la nivelul întregii ţări cu 6,2%, iar în capitală cu 5,6%.

László Balogh, expert-şef în economie al ingatlan.com, a subliniat în comunicat că, din septembrie, piaţa chiriilor s-a schimbat semnificativ ca urmare a programului Prima locuinţă (Otthon Start), care oferă credite preferenţiale cumpărătorilor de prima locuinţă. La începutul anului, investitorii care îşi direcţionau economiile din titluri de stat spre piaţa chiriilor sperau la scumpiri, însă lansarea programului Otthon Start a „extras” un număr mare de chiriaşi de pe piaţă. Este rar ca indicele chiriilor să scadă trei luni consecutiv; ultima dată acest lucru s-a întâmplat în 2020, în perioada pandemiei – a adăugat specialistul.

La încetinirea ritmului de scumpire au contribuit şi modificările din acest an ale cererii şi ofertei. Potrivit datelor ingatlan.com, în 2025, cererea pentru locuinţe de închiriat a scăzut cu 13,8%, comparativ cu 2024. În sectoarele capitalei reducerea a fost de 14,4%, în reşedinţele de judeţ şi în oraşele cu statut de municipiu de 16,7%, iar în celelalte oraşe numărul solicitărilor telefonice privind locuinţe de închiriat a scăzut cu 7,9%.

În paralel, oferta s-a extins. Anul acesta proprietarii şi agenţiile imobiliare au publicat peste 90 000 de anunţuri de închiriere, cu 7% mai multe decât în anul 2024. Dacă în ianuarie cei care căutau locuinţe sau case de închiriat puteau alege dintre 16 600 de anunţuri, în prezent oferta se apropie de 17 700, ceea ce contribuie, de asemenea, la încetinirea scumpirilor. Slăbirea cererii şi extinderea ofertei au îmbunătăţit poziţia chiriaşilor în a doua jumătate a anului.

Potrivit datelor ingatlan.com, la începutul lunii decembrie, valoarea mediană a chiriilor în Budapesta a fost de 260 000 forinţi (aprox. 677 euro) pe lună. Dintre reşedinţele de judeţ, în Debrecen valoarea mediană a chiriilor a fost de 230 000 forinţi (aprox. 599 euro), în Győr şi Székesfehérvár de 200 000 forinţi (aprox. 521 euro), în Pécs şi Veszprém de 180 000 forinţi (aprox. 469 euro), la Szeged de 179 500 forinţi (aprox. 467 euro), la Kecskemét de 160 000 forinţi (aprox. 417 euro), iar la Miskolc de 130 000 forinţi (aprox. 339 euro) pe lună.