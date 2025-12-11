Deputat UDMR: Statul român devine complice atunci când tolerează fără reacţie insultarea maghiarilor pe stadioane

Bucureşti, joi, 11 decembrie 2025 (MTI) - Statul român devine complice atunci când tolerează fără nicio reacţie insultarea maghiarilor pe stadioane - a afirmat, de la tribuna Camerei Deputaţilor, Zoltán Miklós, deputat UDMR din judeţul Covasna, solicitând autorităţilor române să ia măsuri pentru a combate manifestările antimaghiare de la evenimentele sportive.

Potrivit unui comunicat remis, joi, de Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), parlamentarul a subliniat, în declaraţia politică susţinută înaintea dezbaterilor, că incitarea la ură nu este un „folclor de stadion”, ci o încălcare a legii, împotriva căreia statul trebuie să acţioneze.

Acesta a arătat că maghiarii din Transilvania solicită autorităţilor române să aplice consecvent legislaţia privind incitarea la ură, să deschidă dosare penale împotriva făptaşilor, să suspende cluburile ale căror suporteri promovează xenofobia şi să interzică definitiv accesul provocatorilor la competiţiile sportive. Totodată, este necesară o poziţie oficială clară şi fermă care să condamne fără echivoc manifestările antimaghiare – a precizat deputatul.

În intervenţia sa, Zoltán Miklós a atras atenţia că, în ultimii ani, scandarea „afară cu ungurii din ţară” a răsunat în repetate rânduri pe stadioanele din România, unde maghiarii sunt etichetaţi în mod constant drept „bozgori” – toate acestea fără consecinţe.

Cel mai recent incident i-a avut în centru pe suporterii echipei Universitatea Cluj care au scandat astfel la un meci jucat la Sfântu Gheorghe. În plus, după meciurile din Ţinutul Secuiesc, a devenit o practică ca grupări extremiste să smulgă steaguri secuieşti şi maghiare de pe casele private. Aceste fapte reprezintă vandalism, incitare şi încălcarea identităţii comunităţii – infracţiuni evidente, a subliniat parlamentarul.

„Maghiarii din Transilvania s-au săturat să devină ţintă în mod repetat pe stadioane sau după competiţiile sportive. Ei aşteaptă ca statul să nu se limiteze la invocarea unor reguli, ci să ia măsuri reale şi eficiente pentru protejarea comunităţii noastre. Să aplice legea!” – se arată în declaraţia deputatului, citată în comunicat.

Reprezentantul UDMR a subliniat că membrii comunităţii maghiare din România, la fel ca toţi cetăţenii ţării, au dreptul la demnitate şi siguranţă. Uniunea este convinsă că temelia convieţuirii paşnice rămâne respectul reciproc, bazat pe aplicarea consecventă a legislaţiei în vigoare – a punctat Zoltán Miklós.