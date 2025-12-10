Budapesta, miercuri, 10 decembrie 2025 (MTI) – Miercuri, Parlamentul ungar a adoptat legea privind acordarea celei de-a 14-a pensii lunare. Prestaţia va fi introdusă treptat, pensionarii urmând să primească un sfert din cuantumul total al pensiei lunare în februarie 2026.

Toţi cei 181 de deputaţi prezenţi şi-au acordat în unanimitate votul în favorea proiectului de lege înaintat de Guvern.

În conformitate cu noua lege, anul viitor, pensionarii vor primi şi o a 14-a pensie, în plus faţă de pensia din luna februarie şi cea de-a 13-a pensie. În primul an al acordării celei de-a 14-a pensii, aceasta va reprezenta 25% din suma prestaţiei lunare; iar, potrivit deciziei Guvernului: până în anul 2030, ar trebui să atingă nivelul de 100% din cuantumul prestaţiei lunare.

Au dreptul la a 14-a pensie – ca şi la a 13-a pensie – persoanele, care au primit pensie pentru cel puţin o zi a anului precedent şi pentru luna februarie a anului curent. A 13-a şi a 14-a pensie se acordă tuturor beneficiarilor, adică persoanelor care au dreptul la pensie pentru limită de vârstă sau de urmaş ori la renta cuvenită foştilor membri ai cooperativelor agricole de producţie.