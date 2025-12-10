În Ungaria, începând de vineri, se va aplica o reducere de 15% pentru biletele achiziţionate prin aplicaţia MÁVPlusz

Budapesta, miercuri, 10 decembrie 2025 (MTI) – Se vor introduce reducerile inteligente: începând de vineri, toţi pasagerii care vor achiziţiona bilete de călătorie cu ajutorul noii aplicaţii MÁVPlusz, vor beneficia de o reducere de 15% – a anunţat Zsolt Hegyi, directorul general al Grupului MÁV, printr-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că aplicaţia MÁVPlusz este cea mai inteligentă aplicaţie de planificare a rutelor de călătorie, deoarece poate programa rute între două locaţii din Ungaria luând în considerare toate modalităţile de transport public; iar toate biletele de tren şi de autobuz pentru relaţiile deservite de Grupul MÁV pot fi achiziţionate cu ajutorul acestuia. Este important ca cei care utilizează aplicaţia inteligentă să beneficieze de reduceri inteligente.

Potrivit comunicatului Grupului MÁV, începând din ziua de vineri, 12 decembrie, toţi utilizatorii vor beneficia de o reducere inteligentă la biletele de trenuri interne şi la rezervările de locuri, respectiv la biletele de autobuze interurbane interne achiziţionate cu noua aplicaţie MÁVPlusz, care poate fi descărcată pe dispozitivele inteligente portabile. Reducerea se aplică indiferent de momentul achiziţiei, chiar şi biletelor cumpărate sau rezervărilor efectuate în ultimul moment înaintea plecării.

Obiectivul Grupului MÁV este ieftinirea călătoriilor începând deja din perioada Adventului şi a sărbătorilor de iarnă şi pentru persoanele care nu fac naveta şi, în consecinţă, trebuie să-şi cumpere bilete, în lipsă de abonament.