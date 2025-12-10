Budapesta, miercuri, 10 decembrie 2025 (MTI) – Guvernul ungar demarează un program de stocare a energiei de către populaţie, bugetul alocat fiind de 100 miliarde de forinţi (peste 260 de milioane de euro) – a anunţat Gergely Gulyás, politician cu rang de ministru, aflat la conducerea Oficiului Prim-ministrului, miercuri la Budapesta, în cadrul conferinţei de presă de informare a guvernului maghiar.

Gergely Gulyás a accentuat că programul este esenţial pentru asigurarea autonomiei energetice pe termen lung a familiilor care dispun de panouri fotovoltaice şi a acoperirii propriului necesar de energie electrică de către acestea. Totodată, măsura va contribui şi la sustenabilitatea politicii de reducere a valorii facturilor de utilităţi publice.

Pot depune cereri de finanţare persoanele care au, ori se angajează, să instaleze panouri solare. Ei vor putea achiziţiona o unitate aferentă de stocare a energiei având puterea de 10 kilowaţi, pentru care guvernul acordă o subvenţie nerambursabilă de două milioane şi jumătate de forinţi (peste 6500 de euro) – a precizat ministrul.