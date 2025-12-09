Péter Szijjártó, la Moscova: Lucrările de extindere a Centralei Nucleare de la Paks avansează mai rapid decât era planificat

Budapesta, marţi, 9 decembrie 2025 (MTI) – Lucrările de extindere a Centralei Nucleare de la Paks avansează mai rapid decât a fost prevăzut, astfel că, deja săptămâna viitoare, specialiştii vor putea începe executarea lucrărilor tehnice premergătoare turnării primei cantităţi de beton – a informat, marţi, la Moscova, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, potrivit comunicatului MAE ungar.

În urma reuniunii comisiei economice mixte ungaro-ruse, ministrul a salutat faptul că lucrările de extindere a Centralei Nucleare de la Paks progresează mai bine decât era planificat, ceea ce permite ca deja săptămâna viitoare specialiştii să înceapă activităţile tehnice ce preced turnarea primei cantităţi de beton.

„Fabrica de beton este deja operaţională, am turnat 500 de metri pătraţi de beton de montaj, lucrările de hidroizolaţie sunt în desfăşurare, astfel că, mult mai devreme decât calendarul iniţial – nu anul viitor, ci încă de săptămâna viitoare – vom începe montarea armăturilor, garantând astfel că la începutul lunii februarie primul beton va fi turnat” – a declarat politicianul.

„Cooperarea economică şi energetică dintre Ungaria şi Rusia s-a bazat întotdeauna pe raţiune, iar Ungaria, companiile şi familiile din Ungaria au beneficiat mult de pe urma acestui fapt; de aceea, nici pe viitor nu intenţionăm să ne abatem de la această direcţie, indiferent de presiunile la care suntem supuşi” – a adăugat ministrul.

Péter Szijjártó a subliniat, de asemenea, că premierul Viktor Orbán şi preşedintele rus, Vladimir Putin, au analizat, la ultima lor întrevedere, aspectele legate de relaţiile bilaterale, ceea ce a dat un nou impuls cooperării.

În acest context, şeful diplomaţiei ungare a evidenţiat că a meritat să se lucreze intens şi să se reziste presiunilor, deoarece, după ani lungi de declin, anul acesta comerţul bilateral a început din nou să crească.

Acesta a mai precizat că, în vizita sa, a fost însoţit de 34 de directori de companii ungare, reprezentând, printre altele, Mol, MVM, Richter, precum şi actori importanţi din sectoarele agriculturii, industriei alimentare şi turismului.