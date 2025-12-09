Péter Szijjártó la Moscova: Compania care operează conducta de gaze naturale Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria

Budapesta/Moscova, marţi, 9 decembrie 2025 (MTI) - Compania care operează gazoductul Turkish Stream se mută din Olanda în Ungaria, ceea ce înseamnă că funcţionarea conductei de gaze naturale va continua să fie garantată în ciuda tuturor atacurilor juridice şi financiare – a anunţat marţi, la Moscova, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al ministerului.

În cadrul unei reuniuni a Comitetului economic mixt ungaro-rus, ministrul a subliniat că părţile îşi bazează strategia de cooperare între cele două ţări pe mintea lucidă, deciziile lor fiind determinate de interesele naţionale.

El a subliniat că, în prezent, aprovizionarea sigură cu energie a Ungariei nu poate funcţiona fără Rusia şi că aceasta nu este o chestiune de ordin politic sau ideologic, ci de ordin fizic. El a menţionat, de asemenea, că fără această cooperare în domeniul energetic, nu ar fi posibil să se menţină rezultatele reducerii cheltuielilor la utilităţi, iar preţurile energiei ar putea creşte de trei ori.

„Prim-ministrul a încheiat acordurile necesare la Washington şi aici, la Moscova, pentru a asigura continuării neîntrerupte a cooperării noastre în domeniul energetic. În acelaşi timp, trebuie să luptăm cu Bruxelles şi, din păcate, cu Kievul pentru ca aprovizionarea noastră cu energie să rămână sigură pe termen lung” – a avertizat el.

„Bruxellesul atacă constant cooperarea noastră energetică cu metode juridice, în timp ce Kievul atacă fizic conducta de petrol” – a continuat el.

„Acum, în ultimele zile şi săptămâni, a trebuit să evităm o altă ameninţare. Ca urmare, am decis să mutăm compania care operează gazoductul Turkish Stream din Olanda în Ungaria” – a anunţat el.

Ministrul şi-a exprimat apoi sprijinul pentru investiţiile Mol în Rusia şi speranţa că această poveste de succes va fi completată cu noi elemente.

După întâlnire, Péter Szijjártó a explicat: Ungaria trăieşte de patru ani în umbra războiului din Ucraina şi plăteşte un preţ mare pentru un conflict armat cu care nu are nicio legătură, aşadar Ungaria este interesată de încheierea cât mai grabnică a păcii.

El a continuat spunând că acum a devenit clar: nu există nicio soluţie pentru acest război pe câmpul de luptă, doar o soluţie diplomatică poate fi imaginată, pentru care canalele de dialog trebuie menţinute deschise.

„De aceea, noi, ungurii, am menţinut întotdeauna cooperarea şi dialogul cu Rusia pe baza respectului reciproc” – a reamintit el.