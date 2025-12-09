Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii din Ungaria: CSD este un actor central al operaţiunilor de dezinformare îndreptate împotriva Ungariei

Budapesta, marţi, 9 decembrie 2025 (MTI) – Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii din Ungaria a identificat think-tank-ul bulgar Center for the Study of Democracy (CSD), care funcţionează ca mandatar politic al Bruxelles-ului şi al reţelelor transatlantice, drept actor central al lanţului operaţional de dezinformare ce vizează discreditarea politicii energetice şi externe a Ungariei, precum şi a deciziilor economice ale acesteia.

Potrivit comunicatului remis, marţi, agenţiei ungare de presă MTI, finanţarea organizaţiei bulgare este grăitoare: anul trecut a primit sprijin în valoare de 1,5 miliarde de forinţi (3,9 milioane euro), în principal din partea Comisiei Europene şi a fundaţiilor americane de stânga.

În document se precizează că finanţarea, anterior dominată de Statele Unite, s-a reechilibrat, iar principalul susţinător al organizaţiei a devenit Comisia Europeană. În plus, Comisia a implicat CSD în peste 80 de proiecte ale Uniunii Europene, inclusiv în activităţi de identificare şi analiză a campaniilor de dezinformare.

Potrivit Oficiului, activitatea principală a CSD constă în producerea, la comandă, a acelor naraţiuni care legitimizează presiunile politice îndreptate împotriva Ungariei.

În comunicat se arată că experţii organizaţiei – între care se află şi persoane apropiate cercurilor liberale americane – sunt comentatori frecvenţi în mass-media de reţea, precum Politico, Reuters sau Euractiv, iar mesajele lor sunt apoi preluate şi difuzate de presa de reţea din Ungaria.

Conform documentului, organizaţia este deosebit de activă în prezentarea distorsionată a politicii energetice a Ungariei: studiul publicat în vara anului 2025 descrie, de pildă, Guvernul ungar drept „profitator de război”.

Lucrarea a apărut în spaţiul public din Ungaria prin intermediul Political Capital, care declară în mod deschis că este distribuitorul naţional al conţinuturilor CSD – se mai arată în comunicat.

Aceeaşi sursă subliniază că CSD nu construieşte naraţiuni ostile doar în ceea ce priveşte energia rusească, ci formulează periodic afirmaţii politice legate de investiţiile chineze, statul de drept, dezinformare, migraţie şi manipularea spaţiului informaţional, afirmaţii care servesc interesele strategice ale reţelei globaliste.

Analiza Oficiului pentru Protecţia Suveranităţii arată că activitatea CSD reprezintă un exemplu al strategiei bruxelleze prin care, sub pretextul combaterii dezinformării, se urmăresc influenţarea politică, construirea de naraţiuni şi slăbirea proceselor decizionale ale guvernelor.

Poziţia bruxelleză apare ca rezultat de cercetare, iar apoi, prin intermediul mass-mediei de reţea, revine în discursul public al statelor membre, generând polarizare şi afectând libertatea de acţiune în materie de politici publice suverane – se mai arată în document.