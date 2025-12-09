Noul tip de ciclotron GE va fi instalat pentru prima dată la Universitatea din Szeged

Szeged, marţi, 9 decembrie 2025 (MTI) - Noul ciclotron compact al GE HealthCare va fi instalat pentru prima dată în lume la Universitatea din Szeged (SZTE). Echipamentul va fi utilizat pentru educaţie, cercetare şi îngrijirea pacienţilor, consolidând în acelaşi timp relaţiile cu partenerii industriali – a subliniat marţi rectorul universităţii, László Rovó.

În cadrul unei conferinţe de presă privind această dezvoltare, profesorul în medicină a declarat că, după finalizarea Centrului regional de asistenţă cu ciclotron şi produse radiofarmaceutice, instituţia va putea fabrica în producţie proprie preparatele radioizotopice necesare cercetării şi asistenţei medicale.

Printre numeroasele aplicaţii posibile ale tehnologiei şi echipamentului, rectorul a evidenţiat tratamentul bolilor canceroase. Ca exemplu, el a menţionat că Institutul de Medicină Nucleară al SZTE a lansat recent un tratament unic în Ungaria. Această terapie radioizotopică ţintită îmbunătăţeşte şansele de supravieţuire ale pacienţilor cu cancer de prostată în stadiu avansat.

Cancelarul universităţii, Judit Fendler a explicat: SZTE efectuează anual, în calitate de furnizor regional de servicii, peste 3 000 de examinări PET/CT. Până în prezent, preparatele radiofarmaceutice necesare pentru examinări trebuiau obţinute din surse externe. Există unele preparate destinate cercetării sau cu scop terapeutic care sunt fie complet indisponibile, fie foarte scumpe din cauza distanţei pe care trebuie să fie transportate. Noul centru va compensa această deficienţă. În regiune, inclusiv în zonele din apropierea frontierelor, nu există o capacitate de producţie similară, cu toate că se preconizează o creştere a cererii pentru acest produs în viitor.

Centrul va putea produce, de asemenea, izotopi care joacă un rol din ce în ce mai important în terapiile bazate pe radioizotopi, un domeniu aflat în rapidă dezvoltare. Aceşti noi izotopi deschid oportunităţi semnificative în cercetare şi dezvoltare pentru proiectele academice sau industriale, în special în cercetarea clinică din domeniul oncologiei – a spus Judit Fendler.

Centrul, a cărui construcţie a costat aproximativ 3 miliarde de forinţi (7,8 milioane de euro), va putea produce preparate radioizotopice începând cu primul trimestru al anului 2027 – a precizat cancelarul.

György Erőss, manager de proiect la societatea GE Health Care, a reamintit că au trecut puţin peste douăzeci de ani de când a fost pus în funcţiune în Ungaria primul ciclotron utilizat pentru producerea de preparate pe bază de radioizotopi, iar acum, marţi dimineaţa, a sosit la Szeged ciclotronul de ultimă generaţie al GE Health Care, MINItrace Magnit.

Dispozitivul are dimensiuni reduse – aproximativ cât un frigider industrial –, capacitatea sa însă este mare şi va permite SZTE să producă 99% din izotopii utilizaţi în domeniul sănătăţii – a declarat expertul.