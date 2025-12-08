Viktor Orbán: Turcia asigură ruta de transport pentru resursele energetice ruseşti către Ungaria

Istanbul, luni, 8 decembrie 2025 (MTI) - Turcia asigură şi garantează ruta de transport pentru resursele energetice ruseşti către Ungaria - a declarat Viktor Orbán, prim-ministrul ungar, luni, la Istanbul, la conferinţa de presă susţinută împreună cu preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan.

Viktor Orbán a amintit că aceasta este cea de-a 32-a întâlnire dintre el şi preşedintele turc, subliniind că perspectiva istorică ajută la înţelegerea cooperării dintre cele două popoare şi ţări. Politicianul a afirmat că Ungaria se află în Occident, dar nu aparţine lumii slave, germane sau latine, deoarece ne-am lăsat rudele în Est.

Prim-ministrul ungar a evidenţiat că relaţia cu lumea turcă are o importanţă majoră. Aşa a fost întotdeauna, cu excepţia ultimilor o sută de ani, când legăturile dintre Ungaria şi lumea turcă s-au slăbit – a menţionat politicianul.

Acesta a amintit că, după anul 2010, preşedintele Erdogan a atras atenţia asupra faptului că „vin vremuri noi”, iar lumea turcă va acumula o energie considerabilă. Tot atunci Turcia a invitat Ungaria să se alăture Consiliului Statelor Turcice, iniţial ca observator, cooperarea consolidându-se ulterior în mod constant.

Viktor Orbán a declarat că în regiunea care înconjoară Ungaria, lumea turcă este cea mai dinamică şi în plină ascensiune, iar datorită rădăcinilor culturale şi originilor comune, Ungaria doreşte să valorifice aceste avantaje.

Din acest motiv, relaţia bilaterală a fost ridicată la nivel strategic, a adăugat şeful guvernului de la Budapesta.

Premierul a subliniat că, la începutul dialogului bilateral, schimburile comerciale anuale dintre cele două ţări însumau 2,5 miliarde de dolari, iar în prezent acestea se apropie de 6 miliarde. Ţinta de 10 miliarde de dolari, anunţată de preşedintele Erdogan, este salutată de Ungaria – a declarat Viktor Orbán.

Prim-ministrul ungar a abordat şi problema războiului ruso-ucrainean. Acesta a subliniat că pentru Ungaria este important să facă parte, alături de Turcia, din tabăra care susţine pacea în actualul conflict ruso-ucrainean.

Considerăm că nu există o soluţie pe câmpul de luptă, iar dacă nu există o soluţie pe câmpul de luptă, trebuie încheiată pacea – a declarat premierul, subliniind că preşedintele Recep Tayyip Erdogan a depus şi în trecut eforturi semnificative în favoarea păcii.

Preşedintele turc a fost primul mediator de succes în acest război, iar astăzi am convenit să ne coordonăm eforturile de pace – a adăugat şeful guvernului de la Budapesta.

Totodată, Viktor Orbán a mulţumit preşedintelui turc şi pentru politica sa privind migraţia. Potrivit premierului, dacă Turcia nu ar proteja Europa – inclusiv Ungaria – la frontiera sa sudică, viaţa în Europa ar fi de neimaginat, iar continentul „ar fi înecat într-un val de migraţie ilegală”.

Acesta a subliniat că Turcia reţine anual sute de mii de migranţi şi găzduieşte peste trei milioane de persoane aflate în această situaţie.

Viktor Orbán i-a mulţumit preşedintelui în numele Ungariei, deoarece acesta contribuie la prevenirea situaţiei în care „această evoluţie a civilizaţiei moderne să nu ne mătur?”.

Premierul a subliniat că Ungaria va face tot ce îi stă în putere pentru ca eforturile Turciei să fie recunoscute la Bruxelles şi în Uniunea Europeană.

Viktor Orbán a adăugat că, în cadrul discuţiilor, au fost abordate şi subiecte energetice. Politicianul a amintit că Ungaria a ajuns recent la un acord cu Statele Unite prin care sancţiunile americane impuse gazului şi ţiţeiului rusesc nu se aplică ţării sale, iar ulterior s-a convenit şi cu partea rusă continuarea livrărilor. Totodată, astăzi s-a ajuns la un acord cu preşedintele Erdogan ca Turcia să asigure ruta necesară acestor transporturi – a anunţat premierul.

Şeful guvernului de la Budapesta a subliniat că această garanţie „este un lucru important”, fiind posibil să fie nevoie de ea, întrucât numai în acest an 7,5 miliarde de metri cubi de gaze au ajuns în Ungaria prin Turcia.

Viktor Orbán i-a mulţumit preşedintelui turc pentru oportunităţile de cooperare în domeniul energetic şi a subliniat că cele mai mari companii energetice ale celor două ţări colaborează între ele.

Acesta a declarat că, în urma întrevederii de luni, există cele mai bune perspective pentru cooperarea politică, energetică, economică şi în domeniul apărării dintre Ungaria şi Turcia.

Premierul ungar a adăugat că economia europeană s-a schimbat, iar industria de apărare va avea un rol tot mai important. Viktor Orbán a afirmat că între cele două ţări au fost deja create punţile necesare pentru a permite cooperarea în domeniul industriei de apărare.