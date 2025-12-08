Universitatea din Pécs este cea mai "verde" universitate din Ungaria şi a 29-a la nivel Mondial

În comunicatul remis, luni, agenţiei ungare de presă MTI, universitatea subliniază că această performanţă îi consolidează poziţia de lider între instituţiile de învăţământ superior angajate în promovarea sustenabilităţii şi confirmă direcţia în care se îndreaptă eforturile PTE în acest domeniu.
Potrivit clasamentului, cea mai „verde” universitate din lume, în 2025, rămâne, ca şi anul trecut, Wageningen University & Research din Ţările de Jos, urmată de University College Cork (Irlanda) şi Nottingham Trent University (Regatul Unit). Din Ungaria, alte două instituţii au intrat în top 100: Universitatea din Szeged (locul 41) şi Universitatea din Sopron (locul 99).