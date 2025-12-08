Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, a efectuat o vizită în Kosovo

Pristina, luni, 8 decembrie 2025 (MTI) - Preşedintele Ungariei, Tamás Sulyok, i-a vizitat, luni, pe militarii maghiari care îşi desfăşoară serviciul în Kosovo.

Ungaria are nevoie de militari devotaţi, curajoşi şi loiali patriei până la sacrificiul suprem – a subliniat şeful statului la şedinţa organizată pentru membrii contingentului ungar staţionat la Pristina.

Acesta a adăugat că, mai ales în vremuri în care sacrificiul, perseverenţa şi loialitatea nu sunt neapărat considerate valori de prim rang, devine cu atât mai preţios militarul angajat cu adevărat în misiunea sa.

Aici păstraţi pacea şi prin aceasta protejaţi vieţi omeneşti. Aici reprezentaţi garanţia păcii, iar stabilitatea şi liniştea acestei regiuni depind în mare măsură de pregătirea, dăruirea şi sacrificiul dumneavoastră – a subliniat Tamás Sulyok.

Preşedintele a evidenţiat că securitatea Balcanilor de Vest are un impact major asupra securităţii Ungariei, iar interesul ferm al ţării sale este ca la Sud să nu se formeze provocări de securitate similare celor existente în Est.

Nu doar că vă îndepliniţi cu succes misiunea în cadrul KFOR, dar demonstraţi că militarul maghiar este un aliat de încredere, pe care militarii naţiunilor aliate se pot baza” – a afirmat preşedintele, adăugând că pregătirea şi devotamentul lor sunt recunoscute de toţi, iar prin serviciul lor contribuie la transformarea Forţelor Armate din Ungaria într-una dintre capabilităţile militare definitorii ale Europei Centrale.

În calitate de comandant suprem al Forţelor Armate Ungare, Tamás Sulyok le-a mulţumit militarilor pentru serviciul statornic care izvorăşte din loialitatea lor şi a subliniat că Ungaria este mândră de asumarea acestei misiuni.

Ulterior, Tamás Sulyok va efectua o vizită de curtoazie la Vjosa Osmani-Sadriu, preşedinta Republicii Kosovo, la sediul Preşedinţiei kosovare.