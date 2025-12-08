Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii din Ungaria: Opinia publică ar pune capăt propagandei de război generate din străinătate

Într-un comunicat remis, luni, de Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii agenţiei ungare de presă MTI se arată că – drept consecinţă a războiului ruso-ucrainean – propaganda de război a apărut şi în discursul public intern, iar Ungaria a devenit ţinta unor campanii internaţionale de dezinformare finanţate din străinătate.
Pe baza sondajului, se poate constata clar că mai mult de jumătate dintre cetăţeni s-au confruntat deja cu propagandă de război în spaţiul mediatic intern, iar cei care se informează exclusiv din surse online cu privire la actualitatea publică au perceput astfel de conţinuturi într-o proporţie peste medie.
Documentul mai arată că nu doar părţile aflate în conflict sunt implicate în încercările de amplificare a psihozei războiului şi de subminare a eforturilor favorabile păcii.
Cercetarea a evidenţiat că ungurii consideră, în proporţii aproape egale, că Ucraina (65%) şi Rusia (64%) desfăşoară, în Ungaria, operaţiuni de comunicare favorabile războiului, iar majoritatea îi atribuie astfel de activităţi şi Uniunii Europene (66%), respectiv formaţiunilor de influenţă asociate „imperiului Soros” (54%).
Comunicatul mai arată că, în ultima perioadă, Oficiul pentru Protecţia Suveranităţii a identificat mai multe operaţiuni informaţionale, construite în mod sistematic şi finanţate din străinătate, care urmăreau să determine Ungaria să renunţe la poziţia sa favorabilă păcii.
Potrivit comunicatului, cetăţenii Ungariei formulează – într-o proporţie în creştere – aşteptarea fermă ca Ungaria să acţioneze împotriva celor care promovează poziţii favorabile războiului. Pe parcursul sondajului, numărul celor care solicită intervenţia statului în această privinţă a crescut de la 60, la 68%, faţă de prima colectare de date.