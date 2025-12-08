Erdogan: Am ridicat relaţiile turco-maghiare la nivel de parteneriat strategic privilegiat

Istanbul/Budapesta, luni, 8 decembrie 2025 (MTI) - Relaţiile dintre Turcia şi Ungaria au fost ridicate la nivelul de parteneriat strategic privilegiat - a declarat, luni, la Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei.

„Am atins un nivel excelent al relaţiilor politice, iar acelaşi lucru se poate spune şi despre domeniul economic” – a subliniat Erdogan. Acesta a arătat că volumul schimburilor comerciale se apropie de 6 miliarde de dolari, însă există potenţial pentru creştere, obiectivul fiind atingerea pragului de 10 miliarde de dolari.

Preşedintele turc a amintit că, de la prima vizită oficială a lui Viktor Orbán în Turcia, în decembrie 2013, acesta este cel de-al şaptelea summit al Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt dintre cele două state. Cei doi lideri s-au întâlnit de numeroase ori şi în cadrul Organizaţiei Statelor Turcice, precum şi la evenimente ale altor organizaţii internaţionale.

„Dorim să consolidăm şi mai mult legăturile profunde dintre popoarele noastre. Sunt convins că întâlnirea de astăzi a contribuit la acest obiectiv” – a declarat preşedintele Turciei.

Acesta a amintit că anul trecut a fost celebrat centenarul tratatului de prietenie dintre Turcia şi Ungaria, iar la evenimentul de închidere al sezonului cultural au participat atât preşedintele ungar, Sulyok Tamás, cât şi premierul Viktor Orbán.

Recep Tayyip Erdogan a subliniat că Ungaria este foarte activă în cadrul Organizaţiei Statelor Turcice; anul trecut, Ungaria a găzduit summitul informal al organizaţiei, prima întâlnire de acest gen organizată în Europa.

Preşedintele a precizat că în discuţiile de la Istanbul au fost abordate proiecte comerciale şi investiţionale concrete din industria de apărare. Acesta a subliniat că mediul de securitate european s-a schimbat, iar sectorul apărării capătă o importanţă tot mai mare, cooperarea bilaterală având potenţial de extindere.

De asemenea, au fost luate decizii importante în domeniile energiei, transportului şi logisticii, iar părţile au discutat despre proiecte de cercetare-dezvoltare, digitalizare şi inteligenţă artificială, a mai afirmat Erdogan.

Turcia doreşte în continuare aderarea la Uniunea Europeană şi contează pe sprijinul Ungariei – a afirmat preşedintele, adăugând: „Ştim că ne veţi sprijini şi în viitor”.

Erdogan a mai declarat că la întâlnire au discutat şi despre evoluţiile din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu şi alte teme globale.

Referitor la războiul din Ucraina, acesta a subliniat că Turcia susţine o pace dreaptă şi durabilă, menţionând că aceasta este poziţia Ankarei încă de la începutul conflictului. „Ne dorim o pace justă şi vom face tot ce ne stă în putere în acest sens” – a declarat preşedintele Turciei.