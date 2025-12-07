Péter Szijjártó: Ultima livrare de elemente combustibile nuclear planificată pentru acest an a ajuns la Centrala nucleară Paks

Budapesta, duminică, 7 decembrie 2025 (MTI) - Ultima livrare de
elemente combustibile nucleare planificată pentru acest an a ajuns
la Centrala nucleară Paks, astfel încât acum avem suficiente
stocuri pentru a opera centrala nucleară până în noiembrie 2028 - a
scris duminică ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior
pe pagina sa de socializare.
Péter Szijjártó a adăugat: livrarea elementelor combustibile nucleare a fost din nou îngreunată în acest an de situaţia geopolitică şi de atitudinea negativă a anumitor ţări europene, prin urmare ruta de livrare a trebuit să fie modificată de mai multe ori şi a fost necesar să se utilizeze şi transportul aerian şi cel feroviar.