Baza de date care prezintă ocuparea militară a Ungariei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost finalizată

Budapesta, sâmbătă, 6 decembrie 2025 (MTI) - Baza de date de război complexă, cu date clasificate pe localităţi, intitulată "Ocuparea militară a Ungariei 1944-1945" a fost realizată prin efortul comun al Arhivei Naţionale a Ungariei şi Arhivei de Istorie Militară a Institutului şi Muzeului de Istorie Militară şi este disponibilă online.

Conform informaţiilor furnizate de Arhiva Naţională a Ungariei, sursele şi datele păstrate în arhive, legate de operaţiunile militare care au avut loc în Ungaria în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, au fost prelucrate şi centralizate într-o bază de date cuprinzătoare, cu ajutorul căreia utilizatorii şi cercetătorii pot obţine o imagine mai clară decât până acum asupra evenimentelor militare ale acelor ani fatidici din istoria ţării.

Comunicatul reaminteşte că ocuparea militară a Ungariei în 1944-1945 şi operaţiunile militare care au avut loc în acea perioadă marchează o perioadă tragică şi totodată extrem de importantă, însă cercetarea istorică (militară) a rămas datoare cu datele de război centralizate pe baza unor criterii uniforme pentru cele 3155 de aşezări situate pe teritoriul actual al ţării.

Pentru majoritatea localităţilor lipseau, printre altele: data (datele) ocupaţiei (ocupaţiilor) militare, identificarea exactă a unităţilor militare care au luptat acolo, natura şi durata luptelor, numărul şi identitatea victimelor militare şi civile, precum şi pagubele de război suferite de bunurile mobile şi imobile ale localităţii.

Cu ajutorul bazei de date disponibile la adresa https://mo44-45.mnl.gov.hu/, 117 000 de familii pot afla acum despre circumstanţele sacrificiilor făcute de strămoşii lor în timpul războiului, populaţia celor 3155 de localităţi se poate informa despre pierderile suferite în timpul războiului de localitatea lor, precum şi despre luptele şi greutăţile îndurate, toate acestea folosind posibilităţilor oferite de tehnologie.

Datele au fost publicate în mod interactiv, utilizând metodele de vizualizare a datelor de ultimă generaţie, fără a compromite autenticitatea istorică. A fost creată o hartă interactivă pe care pot fi găsite informaţii despre coordonatele câmpurilor de luptă, datele operaţiunilor militare, părţile adverse şi victimele (inclusiv victimele civile). Evenimentele reconstituite astfel şi reprezentate pe hartă pot fi afişate şi cronologic, pe o linie temporală. În scopul programului a fost utilizată o hartă din 1941, care arată Ungaria cu aşezările ei din acea perioadă şi afişează condiţiile de relief în 3D.

Cu ajutorul funcţiei de căutare a interfeţei se poate vedea cu uşurinţă dacă o anumită localitate a fost afectată de cel de-al Doilea Război Mondial, totodată este posibilă şi o examinare generală a întregului curs al războiului pe teritoriul ungar şi „vizualizarea” mişcării frontului.