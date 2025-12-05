Viktor Orbán: Următoarele zile vor decide dacă războiul se va extinde în Europa

Budapesta, vineri, 5 decembrie 2025 (MTI) - Următoarele zile vor decide dacă războiul ruso-ucrainean se va extinde spre Europa sau dacă "flăcările războiului se vor stinge odată pentru totdeauna" - a declarat, vineri, prim-ministrul Viktor Orbán în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!" a postului public Radio Kossuth.

Viktor Orbán a spus: „Ne aflăm într-un moment tensionat”. „Cei care au putere acţionează, cei care nu au, vorbesc” – a adăugat el, explicând: ruşii şi americanii, care sunt puternici, discută şi negociază, în timp ce europenii, care sunt slabi şi nu sunt implicaţi în acest proces, rămân în afara acestei chestiuni importante pentru viitorul Europei – ei mai mult vorbesc.

Negocierile americano-ruse se desfăşoară continuu şi, dacă vor avea succes, „flăcările războiului se vor stinge cu siguranţă”, iar oamenii vor putea răsufla uşuraţi şi în Ungaria – a spus el, adăugând că ţara nu va fi ieşit încă din impas, dar perioada care urmează poate fi mai puţin tensionată şi mai puţin riscantă pentru ea.

Prim-ministrul a continuat: dacă va prevala voinţa europenilor care cred că războiul trebuie să continue, adică nu trebuie căutată pacea, ci războiul trebuie rezolvat pe câmpul de luptă, atunci „războiul se poate apropia de noi tot mai mult”.

El a adăugat că astăzi va avea loc o întâlnire importantă în Belgia cu cancelarul german şi preşedintele Comisiei Europene pentru a convinge belgienii să confişte activele ruseşti îngheţate în ţara lor, să le arunce în vistieria europeană şi să folosească aceşti bani pentru a finanţa războiul prin „soluţii juridice inteligente”.

Potrivit lui Orbán, dacă europenii vor reuşi cu acest plan, în perioada următoare vor curge mulţi bani în Ucraina, iar atunci sarcina Ungariei va fi să se ţină deoparte, deoarece nu doreşte să trimită bani acolo şi să se implice în război. Dacă belgienii se opun, atunci liderii europeni vor trebui să recunoască că nu există bani pentru război, că soluţia nu trebuie căutată pe linia frontului şi că americanii trebuie sprijiniţi în negocierile lor cu ruşii – a precizat el.

Viktor Orbán a semnalat că belgienii se află într-o situaţie aparte, deoarece ei deţin activele ruseşti îngheţate, deoarece belgienii sunt foarte puternici în gestionarea rezervelor valutare ale diferitelor ţări. Se vorbeşte de 200 de miliarde de euro, iar companiile belgiene şi-au asumat responsabilitatea pentru a returna ruşilor aceşti bani când aceştia vor avea nevoie de ei. Uniunea Europeană a pus aceste companii belgiene într-o situaţie imposibilă prin îngheţarea activelor, ceea ce este fără precedent în dreptul internaţional – a adăugat el.

Prim-ministrul a subliniat: belgienii nu vor să-şi asume riscul de a face faţă consecinţelor în cazul în care ar pune mâna pe aceşti bani şi pe urmă ar pierde procesele internaţionale – de aceea ei vor garanţii.

În legătură cu cazurile de corupţie din Ucraina, Viktor Orbán a spus: Bruxelles se află într-o poziţie dificilă, deoarece propria sa casă este în flăcări. Prim-ministrul a explicat: s-a aflat că fostul al doilea om în Uniunea Europeană, vicepreşedintele uniunii, care a fost şi comisarul responsabil cu afacerile externe, a făcut ceva suspect. În timp ce Uniunea Europeană este cufundată în corupţie – şi nu numai Comisia, până şi Parlamentul European este marcată de cazuri de corupţie -, ea ar trebui să spună ceva deştept despre corupţia din Ucraina. Acest lucru nu merge – a spus el, adăugând că ceea ce se întâmplă în Ucraina se întâmplă şi la Bruxelles (…), iar Comisia nu se află într-o poziţie uşoară.

Premierul a afirmat că Ungaria va da în judecată Comisia Europeană dacă aceasta va lua o decizie privind sancţiunile împotriva achiziţiilor de gaz şi petrol din Rusia, ocolind veto-ul Ungariei. El a spus: „Bruxelles joacă cu cărţi marcate” – a spus el -, deoarece a născocit că interdicţia privind achiziţiile de gaze şi petrol ruseşti – de la care Ungaria şi Slovacia fuseseră scutite anterior – nu este o sancţiune, ci o decizie de politică comercială, care, conform legislaţiei UE, nu necesită unanimitate şi poate fi luată cu vot majoritar. „Cu alte cuvinte, ei vor ocoli veto-ul Ungariei, în mod complet ilegal” – a subliniat el, calificând acest pas drept o încălcare flagrantă a statului de drept. „Vom da în judecată Comisia pentru acest lucru (…) dacă va lua această decizie, ne vom căuta dreptatea şi prin căi legale” – a subliniat prim-ministrul.

El a remarcat: până când un proces juridic se finalizează în Europa, „războiul se va fi încheiat de opt ori”, dar Ungaria tot trebuie să atragă atenţia că Uniunea Europeană s-a abătut de la calea statului de drept, încalcă legea şi abuzează de puterea ei.

El a avertizat că Ungaria va suferi consecinţe economice tragice dacă nu va mai primi gaz şi petrol din Rusia. Dacă nu va mai fi gaz rusesc, cheltuielile utilităţilor casnice vor creşte, conform unei estimări prudente, de 3 până la 3,5 ori, iar dacă nu va mai fi petrol rusesc, preţurile combustibililor „vor urca până la cer” – a semnalat el.

În opinia sa, două pericole au fost deja evitate în acest sens. Cu ocazia negocierilor cu preşedintele american s-a obţinut ca sancţiunile americane impuse energiei ruseşti să nu se aplice Ungariei, iar cu preşedintele rus s-a convenit că, indiferent de ceea ce se va întâmpla în sistemul energetic rus, Ungaria va primi cantitatea de petrol şi gaze pe care a contractat-o anterior.

Există acum şi o a treia ameninţare, şi anume Bruxelles, care doreşte să introducă o interdicţie totală asupra utilizării petrolului şi gazului rusesc – a afirmat Viktor Orbán. El a subliniat că această decizie europeană ar intra în vigoare abia în 2027, aşadar există speranţa că până atunci va fi pace şi întreaga politică de sancţiuni va fi de domeniul trecutului.