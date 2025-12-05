Secretar de stat ungar: Referendumul pe tema dublei cetăţenii din 5 decembrie 2004 constituie o amintire dureroasă pentru naţiune

Budapesta, vineri, 5 decembrie 2025 (MTI) – Referendumul din data de 5 decembrie 2004 pe tema dublei cetăţenii constituie o amintire dureroasă pentru naţiune, căci aripa stângă a eşichierului politic a lansat un atac la adresa naţiunii maghiare – a informat, prin intermediul paginii sale de Facebook, Barna Pál Zsigmond, secretarul de stat responsabil pentru relaţiile cu parlamentul în cadrul Ministerului Afacerilor Europene.

În videoclipul postat pe pagina sa de socializare, Barna Pál Zsigmond s-a exprimat astfel: „Să ne reamintim că, la acea vreme, politica urii practicată de forţele politice de stânga în frunte cu fostul premier Ferenc Gyurcsány, i-a dezbinat pe maghiari; creând reţineri şi animozităţi între maghiarii care trăiau în ţările limitrofe Ungariei, pe de o parte, şi maghiarii din patria-mamă, pe de altă parte”.

El a adăugat că această situaţie constituie o amintire dureroasă, un fel de „Trianon spiritual” şi totodată cel mai mare păcat pe care forţele maghiare de stânga l-au comis, în decursul istoriei moderne a Ungariei, în detrimentul naţiunii. Secretarul de stat a punctat că, după 2010 – prin adoptarea noii legi fundamentale şi a noii legi a cetăţeniei, – s-a deschis un capitol nou şi în politica de edificare a naţiunii.

„Am vindecat această rană: maghiarii s-au solidarizat între ei, iar prin acordarea cetăţeniei maghiare în favoarea maghiarilor din străinătate, ne-am unificat şi în termenii dreptului public” – a relevat el. A continuat spunând că au fost luate ulterior nenumărate măsuri în vederea fortificării solidarităţii naţionale; iar, în ultimii 15 ani, maghiarii au învăţat că pot conta unul pe celălalt: fie ei maghiari din patria mamă sau maghiari din străinătate; dar şi maghiarii din străinătate pot conta pe maghiarii din patria mamă.

„Purtăm o responsabilitate foarte mare în sensul datoriei noastre de a păstra această solidaritate, care a devenit firească între timp, şi de a nu permite forţelor de stânga să învrăjbească din nou maghiarii între ei. Există foarte multe monumente şi situri memoriale dedicate solidarităţii comunităţii naţionale maghiare. Aici, în arondismentul Újpest, Poarta Secuiască şi statuia intitulată Maica Îndurerată – ce comemorează semnarea Tratatului de la Trianon – exprimă unitatea şi solidaritatea naţiunii maghiare, faptul că membrii ei sunt prezenţi pretutindeni în lume. Fiecare maghiar este responsabil pentru fiecare alt maghiar” – a conchis Barna Pál Zsigmond.