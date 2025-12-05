Deputatul UDMR József Kulcsár-Terza a solicitat asistenţă diplomatică din partea Rusiei şi a Statelor Unite

Sfântu Gheorghe/Bucureşti, vineri, 5 decembrie 2025 (MTI) - József Kulcsár-Terza, deputat de Covasna şi preşedinte al partidului Forţa Civică Maghiară (MPE), s-a adresat reprezentanţelor diplomatice de la Bucureşti ale Rusiei şi Statelor Unite solicitând celor două mari puteri să exercite presiuni asupra României, în cadrul unor negocieri diplomatice, în vederea respectării drepturilor comunităţii maghiare din România - a informat politicianul, joi, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Sfântu Gheorghe.

Conform relatării portalului de ştiri Székelyhon despre respectiva conferinţă de presă, liderul MPE, care anul trecut a dobândit un nou mandat pe lista UDMR, a vorbit despre lupta sa dusă în vederea respectării drepturilor minorităţilor.

Politicianul a reamintit că în data de 29 octombrie, a citit în Parlamentul României o declaraţie politică legată de Ziua Autonomiei Secuieşti; iar din această pricină, unii politicieni de etnie română „aproape că l-au agresat”, el primind ulterior pe reţelele de socializare „multe comentarii care îl insultau şi îl ameninţau, împreună cu familia sa; în plus, comunitatea secuiască şi cea maghiară au fost, de asemenea, ţinta insultelor şi ameninţărilor”.

József Kulcsár-Terza a precizat că, în pofida acestor manifestări, nu va renunţa la lupta sa şi se va folosi de toate mijloacele, inclusiv de oportunităţile de care dispune în calitate de deputat, pentru a promova cauza comunităţii maghiare.

El a relatat că a trimis scrisori ambasadelor de la Bucureşti ale Rusiei şi Statelor Unite, cerându-le să abordeze – în cadrul negocierilor diplomatice – problema drepturilor comunităţii maghiare pe care, în opinia sa, România în practică nu le respectă chiar în măsura în care „afirmă acest fapt prin poziţiile sale oficiale”.

Preşedintele MPE şi-a exprimat speranţa că cele două mari puteri vor exercita presiuni asupra României în vederea respectării drepturilor omului şi că problemele pe care le-a abordat vor fi aduse la cunoştinţa preşedinţilor ambelor ţări.

József Kulcsár-Terza a semnalat că, în urmă cu două luni, a solicitat o audienţă Preşedintelui României, Nicuşor Dan, dar nu a primit încă un răspuns. El consideră întârzierea sau omiterea răspunsului un fapt ruşinos, deoarece cu ocazia alegerilor prezidenţiale, comunitatea maghiară din România şi-a acordat încrederea actualului şef al statului român.

Totodată, deputatul s-a referit la arestarea lui István Beke şi Zoltán Szőcs, care a avut loc acum zece ani, spunând că acele demersuri „ar fi fost de neconceput într-un stat democratic”.

La 1 decembrie 2015, Direcţia de Investigare a Infracţionalităţii Organizate şi a Terorismului a anunţat că a reţinut doi membri ai Mişcării de Tineret Şaizeci şi Patru de Comitate (HVIM), deoarece – pe baza convorbirilor lor interceptate – a tras concluzia că „voiau să detoneze o bombă artizanală” în centrul municipiului Târgu Secuiesc, în timpul paradei militare organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României. Locuitorii municipiului au demonstrat timp de mai multe săptămâni, solicitând eliberarea lui Zoltán Szőcs şi István Beke; ei calificând arestarea concetăţenilor lor drept un demers juridic regizat, menit să intimideze comunitatea maghiară din România.

Conform portalului de ştiri Székelyhon: în data de 4 iulie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României i-a condamnat pe cei doi acuzaţi la cinci ani de închisoare pentru acte de terorism şi instigare la săvârşirea unor infracţiuni de terorism. Ei au fost eliberaţi în anul 2021.