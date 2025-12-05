Deputatul UDMR József Kulcsár-Terza a solicitat asistenţă diplomatică din partea Rusiei şi a Statelor Unite

Conform relatării portalului de ştiri Székelyhon despre respectiva conferinţă de presă, liderul MPE, care anul trecut a dobândit un nou mandat pe lista UDMR, a vorbit despre lupta sa dusă în vederea respectării drepturilor minorităţilor.
Politicianul a reamintit că în data de 29 octombrie, a citit în Parlamentul României o declaraţie politică legată de Ziua Autonomiei Secuieşti; iar din această pricină, unii politicieni de etnie română „aproape că l-au agresat”, el primind ulterior pe reţelele de socializare „multe comentarii care îl insultau şi îl ameninţau, împreună cu familia sa; în plus, comunitatea secuiască şi cea maghiară au fost, de asemenea, ţinta insultelor şi ameninţărilor”.
József Kulcsár-Terza a precizat că, în pofida acestor manifestări, nu va renunţa la lupta sa şi se va folosi de toate mijloacele, inclusiv de oportunităţile de care dispune în calitate de deputat, pentru a promova cauza comunităţii maghiare.
El a relatat că a trimis scrisori ambasadelor de la Bucureşti ale Rusiei şi Statelor Unite, cerându-le să abordeze – în cadrul negocierilor diplomatice – problema drepturilor comunităţii maghiare pe care, în opinia sa, România în practică nu le respectă chiar în măsura în care „afirmă acest fapt prin poziţiile sale oficiale”.
Preşedintele MPE şi-a exprimat speranţa că cele două mari puteri vor exercita presiuni asupra României în vederea respectării drepturilor omului şi că problemele pe care le-a abordat vor fi aduse la cunoştinţa preşedinţilor ambelor ţări.
József Kulcsár-Terza a semnalat că, în urmă cu două luni, a solicitat o audienţă Preşedintelui României, Nicuşor Dan, dar nu a primit încă un răspuns. El consideră întârzierea sau omiterea răspunsului un fapt ruşinos, deoarece cu ocazia alegerilor prezidenţiale, comunitatea maghiară din România şi-a acordat încrederea actualului şef al statului român.
Totodată, deputatul s-a referit la arestarea lui István Beke şi Zoltán Szőcs, care a avut loc acum zece ani, spunând că acele demersuri „ar fi fost de neconceput într-un stat democratic”.
La 1 decembrie 2015, Direcţia de Investigare a Infracţionalităţii Organizate şi a Terorismului a anunţat că a reţinut doi membri ai Mişcării de Tineret Şaizeci şi Patru de Comitate (HVIM), deoarece – pe baza convorbirilor lor interceptate – a tras concluzia că „voiau să detoneze o bombă artizanală” în centrul municipiului Târgu Secuiesc, în timpul paradei militare organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României. Locuitorii municipiului au demonstrat timp de mai multe săptămâni, solicitând eliberarea lui Zoltán Szőcs şi István Beke; ei calificând arestarea concetăţenilor lor drept un demers juridic regizat, menit să intimideze comunitatea maghiară din România.
Conform portalului de ştiri Székelyhon: în data de 4 iulie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României i-a condamnat pe cei doi acuzaţi la cinci ani de închisoare pentru acte de terorism şi instigare la săvârşirea unor infracţiuni de terorism. Ei au fost eliberaţi în anul 2021.