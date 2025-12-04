Viktor Orbán: Salariul minim va creşte cu 11%, iar salariul minim garantat cu 7%

Budapesta, joi, 4 decembrie 2025 (MTI) - Acordul salarial pentru anul viitor va îmbunătăţi în mod direct situaţia veniturilor a 700 000 de familii - a subliniat, joi, la Budapesta, prim-ministrul ungar Viktor Orbán, la semnarea documentului.

Prim-ministrul a explicat: salariul minim va creşte cu 11%, ajungând la 322 800 forinţi (845 euro) pe lună, în timp ce salariul minim garantat va creşte cu 7%, ajungând la 373 200 forinţi (977 euro) pe lună.

Viktor Orbán a semnalat: creşterea economică nu poate depăşi un anumit nivel atâta timp cât „umbra războiului planează deasupra capetelor noastre” şi are un impact grav asupra Europei Centrale şi zonei economice germane.

În astfel de circumstanţe internaţionale, este şi mai important faptul că nu guvernul a trebuit să decidă, ci părţile interesate au reuşit să ajungă la un acord – a subliniat el, menţionând că stabilirea acordului a fost îngreunat de necesitatea de a corecta, de fapt, un acord încheiat mai devreme pe o perioadă de trei ani.

Acest acord a trebuit să fie revizuit – a spus el – deoarece creşterea economică este mai mică din cauza războiului, iar angajamentele cuprinse în acordul iniţial au devenit nesustenabile. Viktor Orbán a considerat că este o realizare majoră faptul că părţile au reuşit să convină în privinţa modificării acordului.

El a subliniat: guvernul este şi angajator, implementează creşteri salariale sectoriale care au avut influenţă asupra acordului. Profesorii, lucrătorii din sănătate, justiţia, „prima de armă”, angajaţii administraţiilor locale, cultura, sectorul social – în toate aceste domenii se va efectua o creştere salarială de 15% şi în 2026. În plus, vor exista reduceri de impozite, care vor îmbunătăţi în primul rând situaţia familiilor – a adăugat el.

El a subliniat că guvernul a contribuit la acest acord, pe de o parte prin reduceri de impozite, pe de altă parte prin cele 11 scutiri fiscale acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, convenite cu Camera de Comerţ şi Industrie. Această măsură „a scos din buget 90 de miliarde de forinţi (235,8 de milioane de euro)”, prin urmare nu a fost posibil să se realizeze reducerea contribuţiilor, ceea ce era prevăzut, deoarece aceasta ar fi depăşit cadrul unei gestiuni rezonabile a bugetului – a subliniat el, indicând totodată că proiectul nu a fost abandonat, însă nu poate fi implementat la începutul anului.

Prim-ministrul a mai evocat un element care susţine acordul amintit, şi anume programul de credite cu 3% pentru „prima casă”, spunând că, deşi acesta nu are legătură cu salariile, se corelează cu ele în sensul că, pentru majoritatea oamenilor, obţinerea venitului are ca scop achiziţionarea unei locuinţe proprii, lucru cu atât mai valabil în cazul tinerilor. Viktor Orbán i-a felicitat pe angajatori şi pe angajaţi pentru încheierea acordului şi a subliniat: guvernului îi face plăcere să-l semneze, deoarece acordul este în concordanţă cu marele plan al creării unei societăţi bazate pe muncă, concepţie care ghidează acţiunile cabinetului de 15 ani încoace.

El a amintit că, în comparaţie cu 2010, numărul celor ce muncesc a crescut cu un milion şi a apreciat că Ungaria a ajuns într-o stare de ocupare deplină a forţei de muncă, deficitul forţei de muncă devenind o provocare mai mare pentru economie decât şomajul.

El a mai subliniat că mărirea salariului minim în Ungaria a fost triplă faţă de media UE în ultimii cincisprezece ani. În 2010, salariul minim era de 73 000 de forinţi (191 euro), în timp ce salariul minim garantat era de 89 000 de forinţi (233 euro).