Politician ungar: Naţionalităţile din Ungaria pot conta pe Guvernul Ungariei

Battonya, joi, 4 decembrie 2025 (MTI) - Minorităţile etnice din Ungaria pot conta pe guvernul Ungariei, acesta va continua activitatea pe care a început-o - a subliniat, joi, la Battonya (judeţul Békés), Miklós Soltész, secretarul de stat ungar pentru relaţii cu biserici şi naţionalităţi în cadrul Cancelariei Prim-ministrului ungar.

La inaugurarea curţii renovate a Grădiniţei şi Şcolii Generale de Limbă Română „Lucian Magdu”, Miklós Soltész a declarat că naţionalităţile întăresc comunitatea din Ungaria, iar guvernul face tot posibilul pentru a susţine acest lucru.

El a subliniat: guvernul sprijină aspiraţiile naţionalităţii române din Ungaria, care poate conta în continuare pe guvern. Politicianul a adăugat: nu este o întâmplare că în ultimii ani s-au făcut multe, în colaborare cu autoguvernarea românilor din Ungaria, pentru a realiza progrese semnificative în materie de dezvoltare.

Miklós Soltész a menţionat: copiii trebuie să fie conştienţi că nu sunt în niciun fel inferiori copiilor din marile oraşe sau din capitală şi că „fac o treabă excelentă” pentru viaţa naţională a comunităţii româneşti, iar când vor creşte, ei vor face această comunitate să dăinuie. „Avem pe cine să ne bazăm” – a spus el.

György Kozma, preşedintele Autoguvernării Românilor din Ungaria, a afirmat că fiecare dezvoltare de acest gen înseamnă credinţă în viitor. Actuala investiţie dovedeşte din nou că comunitatea românească din Ungaria este capabilă să continue construirea viitorului – a adăugat el.

El a subliniat că această dezvoltare nu numai că oferă noi oportunităţi copiilor, ci ajută şi profesorii să demonstreze şi mai bine munca lor ocrotitoare.

Miklósné Sutya, directoarea instituţiei de învăţământ, a precizat: curtea extinsă şi renovată a grădiniţei este acum spaţioasă, sigură şi oferă o varietate de posibilităţi copiilor. Extinderea a completat curtea cu trei părţi noi: în prima se găseşte un parcurs de educaţie rutieră, a doua este secţiunea dedicată mediului natural, iar a treia este un teren de joacă – a explicat directoarea.

Curtea renovată a grădiniţei a fost sfinţită de Manuilă Siluan, întâistătătorul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.