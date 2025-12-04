Péter Szijjártó: Politica pro-război, pro-migraţie şi pro-gender a izolat Europa

Budapesta/Viena, joi, 4 decembrie 2025 (MTI) – Din cauza politicii pro-război, pro-migraţie şi pro-gender Europa se află în prezent izolată, prin urmare este necesară o schimbare patriotică cât mai curând posibil pentru a consolida din nou continentul – a declarat, joi, la Viena Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului remis de MAE ungar, ministrul a purtat discuţii cu Christian Hafenecker, secretarul general al Partidului Libertăţii din Austria (FPÖ), după care a relatat în cadrul unei conferinţe de presă că Uniunea Europeană a devenit extrem de slăbită şi că acest an a fost anul izolării comunităţii europene.

„Ducând o strategie politică pro-război, pro-migraţie şi pro-gender, Europa s-a izolat pur şi simplu în politica mondială, iar toate acestea au ca rezultat faptul că Uniunea Europeană nu mai este un actor principal nici în politica mondială, nici în economia globală” – a spus el.

Pentru a-şi justifica afirmaţia, el a explicat că UE a fost exclusă din rezolvarea conflictelor de pe continent, a războiului din Ucraina şi a situaţiei fragile din Balcanii de Vest. „Desigur, Uniunea Europeană se zbate şi ar dori să pară ca şi cum ar fi implicată în soluţionarea conflictelor, dar nu este cazul” – a spus el.

Ministrul ungar a evidenţiat: „curentul liberal dominant a dus la scăderea dramatică a competitivităţii economiei europene, totodată Europa şi-a pierdut complet securitatea”. Péter Szijjártó a precizat că forţele patriotice sunt interesate de o nouă consolidare a Europei, întrebarea fiind cum se poate realiza acest lucru.

„Noi avem un răspuns la această întrebare: o schimbare patriotică (…) Această schimbare patriotică a început deja, deoarece în multe ţări europene cele mai puternice partide sunt deja partide patriotice. Cu toate acestea, pentru moment, curentul liberal dominant a avut sau are încă suficientă putere pentru a ţine departe de responsabilitatea guvernamentală, ignorând normele democratice, partidele cele mai puternice, dacă acestea sunt partide patriotice” – a spus el.

Ministrul a reamintit că acest lucru s-a întâmplat şi în Austria, unde FPÖ a câştigat alegerile, iar apoi „prin diverse tertipuri, cei învinşi au format coaliţia”.

El a spus că nici nu ar fi menţionat acest lucru dacă „unii politicieni austrieci nu ne-ar fi ţinut constant prelegeri despre democraţie şi statul de drept”. „Poate că ar fi justificată puţin mai multă modestie în această privinţă din partea curentului liberal dominant din întreaga Europă” – a subliniat el.

Ministrul a salutat alianţa patriotică foarte strânsă între partidul de guvernământ din Ungaria şi cel mai mare partid austriac, subliniind că această alianţă se bazează pe „sentimentul anti-război, opoziţia faţă de migraţie şi respingerea ideologiei gender”.