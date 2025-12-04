Conform unui sondaj, majoritatea companiilor din Ungaria vor majora salariile anul viitor

Budapesta, joi, 4 decembrie 2025 (MTI) - La fel ca în anii precedenţi, majoritatea companiilor care operează în Ungaria vor majora salariile în 2026 – a transmis, joi, portalul Profession.hu agenţiei ungare de presă MTI.

Conform sondajului efectuat de portalul de intermediere a locurilor de muncă, 52% dintre angajatori intenţionează să le plătească angajaţilor salarii mai mari anul viitor. Creşterea medie este de 8%, şapte din zece angajatori ar acorda această majorare tuturor angajaţilor, indiferent de funcţie sau performanţă. Pe lângă schimbările pieţei, creşterea salarială este justificată, printre altele, de nevoia de a păstra forţa de muncă, întrucât numărul posturilor vacante din Ungaria a scăzut semnificativ în ultimii ani – se arată în comunicat.

Conform comunicatului, începând din 2023 se poate observa tendinţa de majorare a salariilor pentru anul următor la peste jumătate dintre companii. În 2024, această cifră a fost de 54%, însă la finalul anului 70% dintre companii au majorat salariile. Un indiciu privind creşterea presiunii salariale poate fi şi faptul că 48% dintre companii oferă şi beneficii extra-salariale, pe care intenţionează să le majoreze tot cu 8% anul viitor, după cum reiese din răspunsurile primite de la companii – precizează portalul.