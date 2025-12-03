Péter Szijjártó: Guvernul ungar va lupta împotriva dictatului Bruxelles-ului privind creşterea preţurilor la energie

Budapesta, miercuri, 3 decembrie 2025 (MTI) - Ungaria va contesta la Curtea Europeană de Justiţie regulamentul REPowerEU, care face imposibilă importarea de energie din Rusia, iar guvernul naţional va lupta împotriva dictatului Bruxelles-ului privind creşterea preţurilor la energie - a declarat, miercuri, la Bruxelles Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, conform unui comunicat remis de minister.

Ministrul a explicat că acest proiect de lege al Uniunii Europene ar interzice importul gazului şi petrolului rusesc de către statele membre începând cu 2027.

„Adoptarea, punerea în aplicare şi executarea acestei decizii luate de Bruxelles este imposibilă pentru Ungaria. Adevărul este că acest dictat al Bruxelles-ului subminează securitatea energetică a Ungariei, deoarece fără sursele de energie din Rusia este fizic imposibilă aprovizionarea ţării cu suficient petrol şi gaze naturale, folosind infrastructura rămasă. Şi nu este imposibil din punct de vedere politic, ci este imposibil fizic” – a avertizat el.

„Acceptarea acestui dictat ar avea ca rezultat crearea unei situaţii de monopol asupra Ungariei pentru anumiţi actori de pe piaţă şi anumite ţări. Aceasta ar însemna o creştere dramatică a preţului purtătorilor de energie, o creştere dramatică a cheltuielilor pentru energie ale familiilor ungare. Acest dictat al Bruxelles-ului ar însemna că, după intrarea sa în vigoare, facturile energetice ale familiilor ungare cel puţin s-ar tripla” – a subliniat el.

Péter Szijjártó a arătat că în ultimele săptămâni, Ungaria a reuşit să obţină o derogare de la sancţiunile americane impuse asupra sectorului energetic rus şi a reuşit, de asemenea, să obţină de la Moscova garantarea continuităţii aprovizionării neîntrerupte. „Noi însă am ştiut foarte bine că, pe lângă acordurile de la Washington şi Moscova, va trebui să luptăm şi la Bruxelles. Iar această luptă devine tot mai cruntă. Bruxellesul se află în etapa finală a deciziei de a distruge securitatea energetică a Ungariei, de a distruge reducerea cheltuielilor la utilităţi şi de a pune Ungaria într-o poziţie aservită” – a subliniat el.

În continuare, el a anunţat că, de îndată ce regulamentul va fi votat în forma sa finală, Ungaria îl va ataca imediat la Curtea Europeană de Justiţie, demersurile juridice necesare au fost deja începute.

Ministrul a enumerat trei argumente care stau la baza acţiunii în justiţie. În primul rând, regulamentul contravine întru totul tratatului de bază al UE, care stipulează că politica energetică este în întregime de competenţă naţională. În al doilea rând, adoptarea s-a făcut prin „fraudă juridică”, întrucât este o măsură punitivă deghizată în politică comercială, iar aceasta ar fi necesitat un vot unanim în loc de o majoritate calificată. „În al treilea rând, Comisia Europeană doreşte să impună acest dictat împotriva propriei evaluări de impact, deoarece această evaluare realizată la Bruxelles subliniază în mod clar pericolele incredibile ale acestui dictat asupra Europei Centrale” – a declarat ministrul ungar de externe.