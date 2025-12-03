Péter Szijjártó: Bruxelles-ul nu cere socoteală Kievului pentru corupţie, deoarece acelaşi lucru se întâmplă şi acolo

Budapesta, miercuri, 3 decembrie 2025 (MTI) - Comisia Europeană nu cere Ucrainei socoteală pentru corupţie, deoarece acelaşi lucru se întâmplă în mod evident şi la Bruxelles ca la Kiev - a afirmat, miercuri, la Bruxelles, Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, şeful diplomaţiei maghiare s-a referit şi la acuzaţiile de corupţie şi de fraudă în domeniul achiziţiilor publice formulate împotriva fostei Înalte Reprezentante a Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Federica Mogherini.

„Mi s-a părut ciudat, deja la precedenta reuniune a Consiliului Afaceri Externe, că nimeni nu a menţionat uriaşul scandal de corupţie din Ucraina. Nimeni nu a cerut ucrainenilor să prezinte un decont al sutelor de miliarde de euro primite ca finanţări din partea Uniunii Europene, deşi a ieşit la iveală că în Ucraina cazul de corupţie a implicat cel mai înalt nivel al statului. Banii plătiţi de contribuabilii europeni au ajuns în buzunarele unei mafii a războiului” – a reamintit el.

„Cred că acum este clar de ce Bruxelles-ul nu cere socoteală Kievului pentru acest fapt. Pentru că exact acelaşi lucru se întâmplă şi la Bruxelles, ca la Kiev. Şi aici există o corupţie enormă” – a continuat ministrul.

„Din dulap tocmai a căzut un nou schelet, întrucât fosta Înaltă Reprezentantă a Uniunii Europene, vicepreşedinta Comisiei conduse de Jean-Claude Juncker, a fost arestată sub acuzaţia de corupţie; de asemenea, fostul secretar general pentru afaceri externe al Comisiei conduse de Ursula von der Leyen a fost arestat fiind învinuit, în mod similar, de deturnare de fonduri europene, după ce în locuinţa fostului comisar pentru justiţie al Comisiei conduse de Ursula von der Leyen a avut loc o percheziţie sub suspiciunea spălării de bani” – a adăugat diplomatul maghiar.

„Evident, Bruxelles-ul nu prea intenţionează să obiecteze în privinţa reţelei de corupţie ucrainene, deoarece şi aici, Bruxelles-ul este întreţesut de o reţea de corupţie similară şi nu vor să dea prea multă publicitate acestui fapt” – a conchis Péter Szijjártó.

Parchetul European a înaintat miercuri un rechizitoriu prin care a învinuit trei persoane, printre care şi pe Federica Mogherini, de fraudă în domeniul achiziţiilor publice, respectiv de corupţie, conflict de interese şi încălcarea secretului profesional.