Ministru ungar: La Sfântu Gheorghe se construieşte un nou centru cultural cu sprijinul guvernului ungar

Sfântu Gheorghe/Bucureşti, miercuri, 3 decembrie 2025 (MTI) - Un nou centru cultural care va deservi Bazinul Carpatic va fi construit în Sfântu Gheorghe, guvernul ungar oferind patru miliarde de forinţi (10,5 milioane de euro) pentru pregătirea acestuia - a anunţat, miercuri, la Sfântu Gheorghe, ministrul ungar al construcţiilor şi transporturilor, János Lázár.

În cadrul unei conferinţe de presă organizate în oraşul din Ţinutul Secuiesc, ministrul a declarat: ministerul pe care îl conduce a convenit cu administraţia locală să construiască o clădire multifuncţională cu galerie de artă, sală de concerte, bibliotecă şi teatru pe locul hotelului Bodoc, care a fost demolat. Prin reunirea instituţiilor care funcţionează în prezent dispersate, acest centru va servi ca o adevărată „citadelă a culturii” pentru conservarea identităţii maghiare.

„Interesul nostru este ca maghiarii să rămână aici şi să prospere aici, iar cultura în general şi cultura înaltă contribuie la această prosperitate” – a declarat János Lázár. El a reamintit: în ultimii 15 ani, guvernul ungar a luat numeroase măsuri pentru a contribui peste tot în Transilvania la crearea condiţiilor necesare pentru ca maghiarii să rămână pe pământul lor natal; au fost sprijinite instituţii de învăţământ, activităţi religioase, crearea de locuri de muncă, administraţiile locale, respectiv eforturile satelor şi oraşelor maghiare. După 2010, numărul cetăţenilor ungari a crescut cu 1,2 milioane, mulţi dintre cei care au obţinut cetăţenia fiind maghiari din Transilvania – a subliniat el.

„Obiectivul nostru actual este însă mai mult decât atât, vrem să creăm condiţii nu numai pentru ca oamenii să rămână în patria lor, ci şi pentru ca ei să prospere acolo.” De aceea, guvernul a decis să sprijine semnificativ şi întreprinderi maghiaro-române şi maghiaro-sârbe în zonele populate de maghiari din Bazinul Carpatic, să contribuie chiar la investiţii în infrastructură, crescând astfel nivelul de trai şi puterea de cumpărare a celor care locuiesc în aceste zone – a explicat ministrul.

El a subliniat: continuarea organică a acestui program este obiectivul de a crea un nou centru intelectual şi cultural în Bazinul Carpatic în perioada 2026-2030, iar acest obiectiv al guvernului coincide cu aspiraţiile oraşului Sfântu Gheorghe, deoarece aici se doreşte crearea unui nou centru cultural şi artistic în cadrul unui program de regenerare urbană.

Planul guvernului ungar este de a sprijini oraşul, prin intermediul Universităţii Sapientia şi fundaţiei acesteia, în implementarea noului centru cultural care s-ar realiza în urma unui concurs de idei cu participarea proiectanţilor. „Din această sumă, am pus la dispoziţia fundaţiei şi oraşului 2,8 miliarde de forinţi (7,35 milioane de euro) în ultimele 48 de ore” – a declarat János Lázár.

„Sperăm că încrederea alegătorilor ne va ajuta, de asemenea, să realizăm acest centru cultural” – a adăugat ministrul.

Primarul Árpád Antal a declarat în cadrul conferinţei de presă că unul dintre marile visuri ale oraşului şi ale Transilvaniei se va împlini odată cu construirea noului centru cultural şi de tineret. El şi-a exprimat speranţa că contractul cu proiectantul câştigător va putea fi semnat până la sfârşitul anului.

Hotelul Bodoc, construit în perioada comunistă, privatizat după 1989, dar neglijat şi ajuns într-o stare de degradare, a fost cumpărat de administraţia locală, dar după ce planurile de renovare sau vânzare au eşuat, conducerea oraşului a decis în cele din urmă să îl demoleze, ceea ce s-a întâmplat în vara acestui an.