Péter Szijjártó: În ciuda războiului care durează de patru ani, în acest an Ungaria a beneficiat de al treilea cel mai mare număr de investiţii

Budapesta, marţi, 2 decembrie 2025 (MTI) - Ungaria a beneficiat anul acesta de al treilea cel mai mare număr de investiţii din istoria ţării, în ciuda faptului că războiul face ravagii în Ucraina vecină de patru ani încoace – a declarat Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe şi comerţului exterior, marţi, la Vásárosnamény, potrivit unui comunicat emis de minister.

La anunţarea investiţiei societăţii Swiss Krono, ministrul a relatat: compania elveţiană de prelucrare a lemnului îşi extinde capacitatea de producţie în Ungaria cu 20 de miliarde de forinţi (52,5 de milioane de euro), pentru care statul oferă un sprijin de 3 miliarde de forinţi (7,87 milioane de euro), contribuind astfel la creşterea numărului de angajaţi la 200.

În discursul său, el a spus că investiţia este deosebit de importantă, deoarece se realizează în partea de est a ţării, unde efectele negative ale războiului din Ucraina se resimt şi mai puternic.

Ministrul a menţionat, de asemenea, că această facilitate este printre cele mai moderne unităţi ale companiei – care are fabrici în nouă ţări din întreaga lume –, fapt dovedit prin producţia cu valoare adăugată extrem de ridicată şi cota de export de aproximativ 70%. El a adăugat că investiţia se potriveşte perfect cu strategia industriei lemnului din Ungaria, care se caracterizează prin exploatarea sustenabilă a materiilor prime, eficienţa energetică şi prelucrarea cu valoare adăugată ridicată.

În continuare, el a reamintit că războiul din Ucraina durează de patru ani, precizând că Ungaria este pe deplin angajată în favoarea păcii, nu numai din motive umanitare, ci şi pentru că conflictul armat pune în dificultate întreaga Europă, inclusiv economia ungară. „Şi, în ciuda faptului că acesta este al patrulea an de război, anul acesta este al treilea an cel mai fructuos din istoria economică a Ungariei în ceea ce priveşte stimularea investiţiilor” – a adăugat el.

Ministrul a subliniat că unul dintre principalele obiective ale politicii economice a guvernului a fost echilibrarea decalajului de dezvoltare dintre partea de est şi cea de vest a ţării, obiectiv care fiind acum atins, întrucât Ungaria de est a devenit una dintre cele mai importante regiuni din industria globală a automobilelor ecologice.

În final, el a subliniat că întreprinderile elveţiene constituie de pe acum a şaptea comunitate de investitori din Ungaria, oferind locuri de muncă pentru aproximativ 35 000 de persoane. El a adăugat că, din 2024, guvernul a sprijinit investiţiile a 53 de întreprinderi elveţiene, din aceasta rezultând o investiţie totală de 560 de miliarde de forinţi (1,47 miliarde de euro).