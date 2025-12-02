Investiţia de la centrala nucleară Paks a ajuns la un moment decisiv

Budapesta, marţi, 2 decembrie 2025 (MTI) - Extinderea centralei nucleare de la Paks a ajuns la un moment decisiv, partea spectaculoasă a lucrărilor se va accelera în perioada următoare, astfel încât cea mai mare investiţie din istoria Ungariei să poată fi finalizată la timp – a declarat marţi, la faţa locului, Levente Magyar, secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Comerţului Exterior, conform unui comunicat emis de minister.

Vice-ministrul a subliniat mai întâi că au fost eliminate toate obstacolele politice, juridice, de avizare, financiare şi tehnice care au împiedicat mult timp avansarea proiectului în contextul confruntărilor geopolitice şi al sancţiunilor care au dominat ultimii ani. „Toate acestea aparţin acum trecutului, am reuşit să repunem proiectul pe făgaşul cel bun şi de aici nu mai există cale de întoarcere. Momentul decisiv va veni pe 5 februarie, când va fi turnat primul beton, ceea ce va face această investiţie ireversibilă şi din punct de vedere fizic” – a declarat el. În continuare, el a relatat: pregătirile pentru acest moment decisiv sunt în curs acum la Paks, unde se toarnă aşa-numitul strat de beton de asamblare, cu scopul de a crea o suprafaţă netedă, curată şi uniformă pentru continuarea construcţiei. „Pentru că fundaţia centralei nucleare va fi începută în februarie, iar din acest moment, nu mai există cale de întoarcere, centrala electrică va fi construită conform graficului şi în conformitate cu obligaţiile noastre” – a confirmat el.

Levente Magyar a reamintit: în ultimii ani, mediul internaţional nu a fost favorabil – chiar şi eufemistic vorbind – cooperării ruso-occidentale. Toate acestea în ciuda faptului că – a subliniat el – este vorba de un proiect internaţional real, la care participă companii americane, franceze, germane şi chiar australiene, alături de contractantul principal rus. „În Ungaria, energia poate fi produsă în cantităţi mari, în condiţii de siguranţă, într-un mod neutru din punct de vedere climatic şi la un cost redus doar cu ajutorul centralelor nucleare” – a subliniat politicianul.

„Prin urmare Ungaria a decis să dubleze capacitatea centralei sale nucleare, iar acum am ajuns într-o etapă a acestui proces care va aduce accelerarea spectaculoasă a lucrărilor şi va putea convinge pe toată lumea că cea mai mare investiţie din istoria Ungariei va fi finalizată la timp” – a concluzionat el.