Aproximativ jumătate dintre unguri participă la un program de wellness o dată la şase luni

Budapesta, marţi, 2 decembrie 2025 (MTI) - Aproximativ jumătate dintre unguri ajung la un program de wellness o dată la jumătate de an, iar acest lucru îl fac, de regulă, nu în apropierea locuinţei, ci în afara judeţului lor - se arată într-un comunicat remis, marţi, agenţiei ungare de presă MTI, de Visit Hungary, pe baza sondajului realizat online, în noiembrie 2025, de site-ul Csodásmagyarország.hu, la care au participat 1658 de persoane.

Potrivit documentului, 46% dintre respondenţi se relaxează de două ori pe an prin intermediul unor programe de wellness, în timp ce 29% apelează o dată pe an la astfel de servicii. Un procent de 16% utilizează aceste facilităţi şi mai rar, iar doar 9% participă lunar sau mai frecvent la activităţi de reîncărcare şi relaxare.

Răspunsurile arată că cele mai populare sunt zonele de wellness ale hotelurilor, alese de 52% dintre participanţi. Băile publice – termale, terapeutice sau de agrement – reprezintă o alternativă atractivă pentru 33% dintre respondenţi. Pensiunile care oferă servicii de wellness sunt vizitate de 9%, iar centrele de sănătate sau facilităţile administrate de furnizori individuali sunt căutate de 4%. Soluţiile de wellness la domiciliu sunt caracteristice doar pentru 2% dintre cei chestionaţi – se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte programele concrete, băile termale şi de agrement conduc cu 40%, urmate de saune şi băi de aburi cu 24%. Masajele – considerate de mulţi una dintre cele mai plăcute forme de relaxare – se situează pe locul al treilea, cu 23%. Tratamentele faciale şi corporale sunt alese de 7% dintre respondenţi, iar pentru 6% wellnessul este strâns legat de fitness sau alte activităţi sportive – precizează documentul.

Pentru 34% dintre unguri, principalul motiv al vizitelor îl reprezintă reducerea stresului şi relaxarea, în timp ce 24% utilizează serviciile de wellness în scop de menţinere a sănătăţii sau pentru recuperare – se arată în comunicat.

Sondajul evidenţiază şi faptul că 73% dintre unguri sunt dispuşi să parcurgă distanţe considerabile pentru a ajunge la un centru de wellness de calitate. Aceştia caută, de obicei, servicii potrivite în afara judeţului, în timp ce 18% găsesc posibilitatea de relaxare în cel mai apropiat oraş mare. Doar 9% rămân în propria localitate atunci când aleg un program de wellness – rezultă din cercetarea site-ului Csodásmagyarország.hu.