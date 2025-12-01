Péter Szijjártó: Acele vremuri au apus, când trebuia să ceri permisiunea Berlinului pentru orice la Budapesta

Budapesta, luni, 1 decembrie 2025 (MTI) - Pentru ca premierul ungar să poată întreprinde un anumit pas, nu este nevoie de nicio aprobare din partea Berlinului, iar aceste vremuri s-au încheiat de câteva decenii - a declarat, luni, la Budapesta, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior.

Potrivit comunicatului MAE ungar, ministrul a subliniţat, în cadrul emisiunii „Ora adevărului”, în contextul criticilor privind summitul ungaro-rus de săptămâna trecută, că respinge abordarea de politică externă de tipul „să îndrăznim să fim mici”, potrivit căreia Ungaria nu şi-ar putea permite să privească lumea din propria perspectivă şi ar trebui mereu să se alinieze altcuiva.

„Cei care odinioară obişnuiau să se uite la Moscova ca la un punct de aliniere, se uită acum la Bruxelles, la întregul, să spunem, curent liberal extrem european ca la un punct de aliniere (…) Aceşti oameni au un fel de nevoie bolnavă sau fanatică de a se alinia cu ceea ce curentul liberal extrem promovează în Europa, iar noi trebuie să ne aliniem la el” – a afirmat politicianul.

Şeful diplomaţiei ungare a adăugat că, spre deosebire de această abordare, Guvernul ungar urmează exclusiv interesul naţional şi duce o politică externă suverană, iar interesul naţional – potrivit spuselor sale – impune menţinerea unui contact constant cu Rusia, aflată la doar câteva sute de kilometri, care este cea mai mare ţară din lume şi totodată o superputere nucleară.

Péter Szijjártó a reacţionat şi la declaraţia cancelarului german Friedrich Merz, care a afirmat că premierul Viktor Orbán a călătorit fără un mandat european la preşedintele rus, Vladimir Putin. Ministrul a subliniat că „acele vremuri au trecut, din fericire, şi aparţin secolului trecut, când pentru ca cineva să facă ceva la Budapesta, era necesară o aprobare de la Berlin”.

Politicianul de la Budapesta a comentat şi interviul lui Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, care a declarat că Guvernul ungar este din ce în ce mai izolat, în timp ce Péter Magyar (liderul partidului de opoziţie Tisza) ar deschide uşa către Europa. „Péter Magyar ar deschide uşa, fără îndoială, ar deschide uşa pentru cei de la Bruxelles ca să aducă emigranţii, iar Ungaria să fie împinsă în război (…) Aceste două lucruri nu trebuie permise sub nicio formă” – a opinat Péter Szijjártó.

„Cât despre presupusa noastră izolare, aş spune doar atât: Premierul ungar a purtat discuţii atât la Washington, cât şi la Moscova, în decurs de o lună, spre deosebire de acest Manfred Weber, un om pe care nu îl primeşte nicio persoană care se află în poziţii serioase” – a adăugat politicianul de la Budapesta.

La final, ministrul a afirmat că „elita europeană pro-război este extrem de frustrată”, deoarece tot mai mulţi înţeleg că politica din ultimii ani a eşuat în mod dramatic, iar, ca urmare, Uniunii Europene nu i s-a atribuit niciun rol în soluţionarea conflictelor aflate în desfăşurare pe continent.