În Ungaria, îngrijirea persoanelor infectate cu HIV este la un nivel ridicat, dar proporţia diagnosticelor tardive rămâne mare

Budapesta, luni, 1 decembrie 2025 (MTI) - Îngrijirea pacienţilor cu HIV din Ungaria se situează la un nivel remarcabil chiar şi în comparaţie europeană, însă proporţia persoanelor diagnosticate târziu rămâne ridicată, iar disponibilitatea la testare este scăzută - au subliniat experţii Fundaţiei Pro Infectologia, în cadrul conferinţei de presă organizată, luni, de Ziua Mondială a Luptei împotriva SIDA, la Spitalul Central Sud-Pesta din Budapesta.

Potrivit comunicatului remis după eveniment, estimările arată că o parte importantă – chiar până la jumătate – a persoanelor infectate din Ungaria nu îşi cunosc statutul, motiv pentru care mulţi ajung în sistemul medical abia în stadiile avansate şi simptomatice ale bolii. În ultimii ani a crescut ponderea femeilor infectate, iar în mai multe cazuri a apărut transmiterea perinatală la nou-născuţi ai unor mame care nu ştiau că sunt purtătoare ale virusului, fenomen întâlnit rar anterior.

Cele mai recente date indică faptul că anul trecut, la nivel mondial, aproximativ 40,8 milioane de persoane trăiau cu HIV, au fost raportate circa 1,3 milioane de noi infecţii, iar 630 000 de persoane au decedat în urma SIDA sau a complicaţiilor asociate.

Comunicatul îl citează pe János Szlávik, medic-şef al Centrului Naţional de Hematologie şi Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Central Sud-Pesta şi expert al Fundaţiei Pro Infectologia, care afirmă că îngrijirea HIV din Ungaria se situează în avangarda internaţională. Datorită terapiilor moderne, pacienţii diagnosticaţi la timp pot duce o viaţă normală, iar dacă îşi administrează tratamentul conform indicaţiilor, practic nu mai transmit virusul. Acesta a subliniat însă că, de peste un deceniu, numărul persoanelor diagnosticate în stadii tardive – chiar la 10-15 ani după infectare – nu înregistrează o scădere semnificativă.

Dintre cele 200-300 de noi cazuri diagnosticate anual în Ungaria, între 40 şi 50 de persoane ajung în sistemul medical abia în stadiul avansat, cu prognostic nefavorabil al bolii SIDA. Numărul deceselor se situează anual între 10 şi 20. În centrele HIV din Ungaria sunt trataţi aproximativ 3 000 de pacienţi.

Fundaţia Pro Infectologia subliniază că testarea regulată şi depistarea precoce reprezintă cele mai eficiente instrumente pentru prevenirea complicaţiilor grave şi a transmiterii infecţiei. Conform recomandărilor OMS, orice persoană activă sexual – indiferent de sex sau stil de viaţă – ar trebui să îşi cunoască statutul HIV, întrucât infecţia este prezentă şi în rândul populaţiei heterosexuale.

În Ungaria, nivelul ridicat al îngrijirii şi accesul la terapii moderne reprezintă un punct de plecare favorabil pentru eliminarea bolii până la sfârşitul deceniului, cu condiţia reducerii stigmatizării şi a temerilor legate de testare, precum şi a extinderii posibilităţilor de testare gratuită şi anonimă.