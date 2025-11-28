Viktor Orbán: Purtătorii de energie din Rusia constituie baza aprovizionării cu energie a Ungariei

Moscova, vineri, 28 noiembrie 2025 (MTI) - Purtătorii de energie din Rusia constituie baza aprovizionării cu energie a Ungariei, atât în prezent, cât şi în viitor - a declarat vineri prim-ministrul Viktor Orbán la Kremlin, în Moscova, în cadrul sesiunii publice a discuţiilor cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Viktor Orbán a lăudat stabilitatea şi previzibilitatea livrărilor de energie din Rusia şi a exprimat interesul Ungariei privind continuarea cooperării bilaterale în domeniul energiei. El a spus că va discuta această problemă în detaliu cu şeful statului rus.

„Ucraina este vecina Ungariei, aşa că războiul are un impact puternic asupra Ungariei. Suferim pierderi economice semnificative. Operaţiunile militare blochează creşterea economică în întreaga Europă, prin urmare şi în ţara noastră” – a subliniat el.

Viktor Orbán, menţionând că aceasta este a 14-a întâlnire cu gazda sa în calitate de premier, şi-a exprimat speranţa că el şi partenerul său de negociere vor continua să depună eforturi considerabile pentru a promova cooperarea între cele două ţări.

„Domnul preşedinte ştie că urmărim o politică externă suverană, relaţiile Ungariei cu Rusia sunt neîntrerupte, cooperăm în domenii importante şi nu am renunţat la cooperare în niciun domeniu sub nicio presiune externă” – a declarat prim-ministrul.

El a atras atenţia asupra faptului că Ungaria este interesată de pace, aşa cum a afirmat deja în cadrul întâlnirilor bilaterale anterioare, şi şi-a exprimat speranţa că propunerile de pace aflate pe masa tratativelor vor conduce la un armistiţiu şi la pace. El a confirmat că Ungaria este pregătită să ofere locul de desfăşurare a tratativelor de pace şi să contribuie la succesul acestora.

Vladimir Putin i-a mulţumit lui Viktor Orbán pentru răspunsul pozitiv la propunerea privind un posibil summit SUA-Rusia în Ungaria.

„Aceasta a fost sugestia lui Donald (preşedintele SUA, Donald Trump), el a spus imediat: avem relaţii bune cu Ungaria, iar dumneata ai, de asemenea, o relaţie bună cu Viktor, aşa că vă sugerez această opţiune. Desigur, am acceptat cu plăcere acest lucru” – a declarat liderul rus.

„Dacă în cursul negocierilor vom decide să folosim Budapesta ca loc de întâlnire, voi fi foarte fericit şi aş dori să vă mulţumesc pentru disponibilitatea de a ajuta” – a adăugat el.

În discursul său de bun venit, Putin şi-a exprimat satisfacţia că relaţiile bilaterale au fost menţinute şi continuă să se dezvolte în ciuda tuturor dificultăţilor de astăzi.

Suntem conştienţi că au existat diferite perioade în istoria noastră, dar relaţiile noastre se bazează pe pragmatism, pe o abordare pragmatică a dezvoltării relaţiilor bilaterale – a spus preşedintele.

„Ne cunoaştem personal de mult timp şi ştiu că în activitatea dumneavoastră reprezentaţi în primul rând interesele ţării dumneavoastră, Ungaria, şi ale poporului ungar” – a spus el.

El a remarcat că, în anumite chestiuni, inclusiv în afacerile internaţionale, opiniile celor două părţi diferă uneori, dar între ele s-a creat o atmosferă care le permite să vorbească deschis şi să discute orice problemă.

„Cunoaştem poziţia dumneavoastră echilibrată în chestiunea ucraineană”, i-a spus el lui Viktor Orbán.

Putin a remarcat cu regret că în comerţul bilateral a intervenit o scădere de 23% în ultimul an, în principal din cauza restricţiilor din exterior. El a menţionat ca lucru pozitiv faptul că creşterea a depăşit în acest an 7%.

În domeniul energiei avem o cooperare foarte bună dar există şi aici unele aspecte şi probleme pe care trebuie să le discutăm – a spus Vladimir Putin.